소진공, '도시형소공인의 날' 지정 논의…"지역 생태계 지탱 주체"

서울 중구서 현장 애로 청취
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 서울 '도시형소공인의 날' 선포식을 계기로 현장 간담회를 열고 도시형소공인 지원 강화 방안을 논의했다.
소진공은 25일 서울 중구 구민회관에서 서울 도시형소공인의 날 선포식을 기념한 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 서울시 도시형소공인 활성화를 위해 '서울 도시형소공인의 날' 지정 추진을 논의하고 이를 기념하기 위해 마련했다. 이 자리에는 인태연 소진공 이사장을 비롯해 전국도시형소공인연합회 회장, 지부 대표 등 20여명이 참석했다.
간담회에서는 도시형소공인을 대상으로 소진공의 주요 지원사업을 안내하고, 현장에서 체감하는 애로사항과 정책 개선 의견을 들었다.
참석자들은 ▲원자재 가격 상승 ▲판로 확대 ▲직업환경 개선 등과 관련한 의견을 제시했다. 또 도시형소공인 경쟁력 강화를 위한 제도적 지원과 현장 중심 지원 방안에 대해 논의했다.
인태연 소진공 이사장은 "소공인은 숙련된 기술력과 장인정신을 바탕으로 지역 산업 생태계를 지탱하는 중요한 주체"라며 "현장의 목소리를 정책에 반영해 실질적으로 도움이 되는 지원을 이어가겠다"고 강조했다.
