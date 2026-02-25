기후부, 가습기살균제 피해자와 직접 소통나서…종합지원대책 공유

피해자 20명 사전 신청·추첨으로 참여
[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 가습기살균제 피해자들을 직접 만나 건의 사항을 듣고 관련 정책을 설명하는 시간을 가졌다.
기후에너지환경부는 25일 오후 서울 제분빌딩 가습기살균제 피해자 소통공간에서 가습기살균제 피해자들을 대상으로 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회에는 사전 신청과 추첨으로 선정된 가습기살균제 피해자 20명과 김성환 기후부 장관이 참여했다.
이 자리에서 김 장관은 가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책과 향후 계획에 대해 설명했다. 피해자들의 질의 사항과 건의 사항을 청취하는 시간도 가졌다.
'가습기살균제 참사'는 1994년부터 판매된 가습기살균제 제품이 폐 손상 등을 일으킨 사건이다. 2006년 원인 미상 폐 손상 환자가 발생한 뒤 2011년 질병관리본부 역학조사를 통해 가습기살균제와 폐 손상 간 인과관계가 처음 확인됐다. 그동안 정부는 피해를 신청한 8039명 중 5971명에 대해 피해를 인정했다.
가습기살균제 사건과 관련해 대법원은 2024년 6월 정부 책임을 인정했다. 이에 정부는 지난해 12월 24일 국가 주도 배상체계로 전환하겠다는 '가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책'을 발표했다. 같은 날 안호영 국회의원 대표 발의로 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 전부개정법률안'이 제출됐다.
정부는 국가 책임을 강화하기 위해 현행 피해구제제도를 배상체계로 전환했다. 피해자의 학업, 병역, 사회진출과 일상회복까지 생애 전 주기에 걸친 맞춤형 지원을 실시할 계획이다.
간담회 개최 결과는 향후 가습기살균제피해지원종합누리집에 공개할 예정이다. 피해자 건의 사항 가운데 하위 법령 등에 반영 가능한 내용이 있는지도 검토할 계획이다.
김 장관은 "그동안 아픔과 고통을 겪은 피해자와 유족 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "가습기살균제 피해구제법 전부개정법안이 조속히 의결될 수 있도록 국회와 적극 협력하겠다"고 말했다.
이어 "피해자 종합지원대책에 따라 피해자 전 생애 지원이 충실히 이행되도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
