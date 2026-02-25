'80돌' 무역협회, 대미 통상 강화...워싱턴에 '산업 포럼' 띄운다

수출 7000 억달러 돌파 발판…신시장·신산업 생태계 구축 선언

美 정책결정자·오피니언 리더 대상 소통 채널 본격 가동

SK하이닉스 등 5명 회장단 합류…신산업 대표성 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회가 창립 80주년을 맞아 대미 통상 대응을 전면에 내세웠다. 워싱턴에 '한미 산업발전 포럼'을 신설해 미국 정책 결정 과정에 업계 목소리를 반영하기로 했다. 이와 함게 수출 7000억 달러 돌파를 계기로 신시장·신산업 중심 전략 전환에 나선다.

한국무역협회는 25일 서울 삼성동 코엑스에서 '2026년도 정기총회'를 열었다. 회원사 대표 600여 명이 참석했다. 지난해 사업실적과 결산을 보고했다. 올해 사업계획과 예산도 상정했다. 비상근 부회장 5명을 신규 선임하며 회장단을 보강했다.

윤진식 회장은 이날 "지난해 우리 수출은 사상 처음으로 7000억 달러를 돌파하며 역사적인 이정표를 세웠다"며 "무역협회는 회원사의 해외 시장 개척을 뒷받침하기 위해 미국·유럽연합(EU) 등 주요국 대상 아웃리치 활동을 강화하고, 해외지부·사무소 확대 및 현지 비즈니스 거점(KITA POST) 설치 등 글로벌 네트워크도 확충해 왔다"고 밝혔다.

한국무역협회는 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 2026년도 정기총회를 개최했다. [사진=무역협회]

윤 회장은 "올해는 무역협회 창립 80주년을 맞는 뜻깊은 해인 만큼, '한국 무역의 새로운 80년을 여는 신(新)시장·신산업 수출 생태계 구축 선도'를 핵심 목표로 설정했다"며 "급변하는 글로벌 환경을 선제적으로 파악해 회원사 지원을 대폭 강화하겠다"고 강조했다.

협회는 올해 5대 추진 전략을 제시했다. 신시장 개척 지원 강화, 신산업 수출생태계 구축, 글로벌 통상 대응력 강화, 기업 애로 해소와 성장 사다리 구축, 창립 80주년 기념 공익가치 제고와 무역센터 인프라 개선이다.

대미 통상 전략도 고도화한다. 미국 정책결정자와 오피니언 리더를 상대로 소통 채널을 가동한다. 상반기 중 워싱턴에 민간 싱크탱크 '한미 산업발전 포럼'을 신설한다. 업계 입장이 현지 정책 논의에 반영되도록 민간 차원의 대응력을 끌어올린다.

신시장 공략도 강화한다. 할랄 시장과 K-컬처 연계 소비재 수출을 확대한다. 인공지능 기반 수출 인프라를 구축해 무역 업무 효율을 높인다. 그린·바이오 등 전략산업 수출 기반도 확충한다.

이날 총회에서는 SK하이닉스 염성진 사장, 동인기연 정인수 회장, 벤처기업협회 송병준 회장, 한국인공지능·소프트웨어산업협회 조준희 회장, 해외건설협회 한만희 회장이 회장단에 합류했다.

무역협회 관계자는 "신산업 협·단체와 전략산업 분야 대표 기업 등의 참여를 확대해 업계의 이익 대변과 대외 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

syu@newspim.com