전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

'80돌' 무역협회, 대미 통상 강화...워싱턴에 '산업 포럼' 띄운다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

수출 7000 억달러 돌파 발판…신시장·신산업 생태계 구축 선언
美 정책결정자·오피니언 리더 대상 소통 채널 본격 가동
SK하이닉스 등 5명 회장단 합류…신산업 대표성 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회가 창립 80주년을 맞아 대미 통상 대응을 전면에 내세웠다. 워싱턴에 '한미 산업발전 포럼'을 신설해 미국 정책 결정 과정에 업계 목소리를 반영하기로 했다. 이와 함게 수출 7000억 달러 돌파를 계기로 신시장·신산업 중심 전략 전환에 나선다.

한국무역협회는 25일 서울 삼성동 코엑스에서 '2026년도 정기총회'를 열었다. 회원사 대표 600여 명이 참석했다. 지난해 사업실적과 결산을 보고했다. 올해 사업계획과 예산도 상정했다. 비상근 부회장 5명을 신규 선임하며 회장단을 보강했다.

윤진식 회장은 이날 "지난해 우리 수출은 사상 처음으로 7000억 달러를 돌파하며 역사적인 이정표를 세웠다"며 "무역협회는 회원사의 해외 시장 개척을 뒷받침하기 위해 미국·유럽연합(EU) 등 주요국 대상 아웃리치 활동을 강화하고, 해외지부·사무소 확대 및 현지 비즈니스 거점(KITA POST) 설치 등 글로벌 네트워크도 확충해 왔다"고 밝혔다.

한국무역협회는 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 2026년도 정기총회를 개최했다. [사진=무역협회]

윤 회장은 "올해는 무역협회 창립 80주년을 맞는 뜻깊은 해인 만큼, '한국 무역의 새로운 80년을 여는 신(新)시장·신산업 수출 생태계 구축 선도'를 핵심 목표로 설정했다"며 "급변하는 글로벌 환경을 선제적으로 파악해 회원사 지원을 대폭 강화하겠다"고 강조했다.

협회는 올해 5대 추진 전략을 제시했다. 신시장 개척 지원 강화, 신산업 수출생태계 구축, 글로벌 통상 대응력 강화, 기업 애로 해소와 성장 사다리 구축, 창립 80주년 기념 공익가치 제고와 무역센터 인프라 개선이다.

대미 통상 전략도 고도화한다. 미국 정책결정자와 오피니언 리더를 상대로 소통 채널을 가동한다. 상반기 중 워싱턴에 민간 싱크탱크 '한미 산업발전 포럼'을 신설한다. 업계 입장이 현지 정책 논의에 반영되도록 민간 차원의 대응력을 끌어올린다.

신시장 공략도 강화한다. 할랄 시장과 K-컬처 연계 소비재 수출을 확대한다. 인공지능 기반 수출 인프라를 구축해 무역 업무 효율을 높인다. 그린·바이오 등 전략산업 수출 기반도 확충한다.

이날 총회에서는 SK하이닉스 염성진 사장, 동인기연 정인수 회장, 벤처기업협회 송병준 회장, 한국인공지능·소프트웨어산업협회 조준희 회장, 해외건설협회 한만희 회장이 회장단에 합류했다.

무역협회 관계자는 "신산업 협·단체와 전략산업 분야 대표 기업 등의 참여를 확대해 업계의 이익 대변과 대외 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다. 

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동