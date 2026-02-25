전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

엘앤케이바이오메드, 신공장 부지 확보…글로벌 공급망 확대 추진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

글로벌 메이저사 계약 제품 등 생산 전

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 척추 임플란트 전문기업 엘앤케이바이오메드는 글로벌 메이저 의료기기 업체와의 공급망 확대에 대응하기 위해 신규 유형자산인 토지와 건물 취득 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

회사는 이번 토지 및 건물 취득을 기반으로 첨단 자동화 설비를 순차적으로 도입하고 글로벌 메이저사 전용 생산라인을 구축할 계획이다. 이번에 취득한 토지 면적은 3292㎡(약 995평) 규모로, 향후 건물 증축과 설비 확충을 통해 생산능력 확대와 연구개발 인프라 강화에 나설 방침이다.

[로고=엘엔케이바이오메드]

엘앤케이바이오메드는 현재 기존 공장에서 척추 임플란트 전 제품을 생산하고 있으며 일부 제품은 외주 생산을 병행하고 있다. 향후 신공장에서는 글로벌 메이저사와 계약한 제품과 경추용 높이확장형 케이지를 전담 생산할 예정이다. 이를 통해 전체 생산능력을 기존 대비 약 2배 수준으로 확대하고 글로벌 수요 증가에 대응할 계획이다.

회사는 이번 투자를 통해 척추 임플란트 제품의 연간 생산능력을 기존 1000억 원 규모에서 2000억 원 규모로 확대하고, 글로벌 공급망 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 또한 경추용 높이확장형 케이지 사업에 대한 투자를 통해 미래 성장 기반을 확보할 계획이다.

신공장은 미국과 유럽 등 주요 선진국의 품질 기준을 충족하는 생산시설로 구축될 예정이다. 엘앤케이바이오메드는 2027년 상반기까지 생산 설비 투자를 단계적으로 진행해 글로벌 공급 확대에 선제적으로 대응할 수 있는 생산 체계를 마련할 방침이다.

 

엘앤케이바이오 관계자는 "신공장 건설을 위한 이번 자산 매입은 그 동안 회사가 준비해오던 글로벌 공급망 확대 및 미래 신사업의 본격화를 알리는 신호탄이 될 것"이라며 "신공장에서 생산하게 될 높이확장형 케이지는 글로벌메이저사와 계약 제품으로 미국 전역에 공급될 예정이며, 현재 개발 막바지 단계에 있는 경추용 높이확장형 케이지 역시 당사의 핵심 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 선제적 인프라 확보는 글로벌 메이저사와의 긴밀한 파트너십이 실질적인 궤도에 올라 막바지임을 의미한다"며 "양사 간의 협의가 매우 순조롭고 고무적으로 진행되고 있는 만큼, 이번 투자를 시작으로 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 양산 체제 구축에 모든 역량을 집중할 계획"이라고 강조했다.

sykim@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동