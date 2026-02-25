엘앤케이바이오메드, 신공장 부지 확보…글로벌 공급망 확대 추진

글로벌 메이저사 계약 제품 등 생산 전

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 척추 임플란트 전문기업 엘앤케이바이오메드는 글로벌 메이저 의료기기 업체와의 공급망 확대에 대응하기 위해 신규 유형자산인 토지와 건물 취득 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

회사는 이번 토지 및 건물 취득을 기반으로 첨단 자동화 설비를 순차적으로 도입하고 글로벌 메이저사 전용 생산라인을 구축할 계획이다. 이번에 취득한 토지 면적은 3292㎡(약 995평) 규모로, 향후 건물 증축과 설비 확충을 통해 생산능력 확대와 연구개발 인프라 강화에 나설 방침이다.

엘앤케이바이오메드는 현재 기존 공장에서 척추 임플란트 전 제품을 생산하고 있으며 일부 제품은 외주 생산을 병행하고 있다. 향후 신공장에서는 글로벌 메이저사와 계약한 제품과 경추용 높이확장형 케이지를 전담 생산할 예정이다. 이를 통해 전체 생산능력을 기존 대비 약 2배 수준으로 확대하고 글로벌 수요 증가에 대응할 계획이다.

회사는 이번 투자를 통해 척추 임플란트 제품의 연간 생산능력을 기존 1000억 원 규모에서 2000억 원 규모로 확대하고, 글로벌 공급망 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 또한 경추용 높이확장형 케이지 사업에 대한 투자를 통해 미래 성장 기반을 확보할 계획이다.

신공장은 미국과 유럽 등 주요 선진국의 품질 기준을 충족하는 생산시설로 구축될 예정이다. 엘앤케이바이오메드는 2027년 상반기까지 생산 설비 투자를 단계적으로 진행해 글로벌 공급 확대에 선제적으로 대응할 수 있는 생산 체계를 마련할 방침이다.

엘앤케이바이오 관계자는 "신공장 건설을 위한 이번 자산 매입은 그 동안 회사가 준비해오던 글로벌 공급망 확대 및 미래 신사업의 본격화를 알리는 신호탄이 될 것"이라며 "신공장에서 생산하게 될 높이확장형 케이지는 글로벌메이저사와 계약 제품으로 미국 전역에 공급될 예정이며, 현재 개발 막바지 단계에 있는 경추용 높이확장형 케이지 역시 당사의 핵심 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 선제적 인프라 확보는 글로벌 메이저사와의 긴밀한 파트너십이 실질적인 궤도에 올라 막바지임을 의미한다"며 "양사 간의 협의가 매우 순조롭고 고무적으로 진행되고 있는 만큼, 이번 투자를 시작으로 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 양산 체제 구축에 모든 역량을 집중할 계획"이라고 강조했다.

