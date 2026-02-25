우리금융 직원들 'AI 전문가'로 육성키로...'AX 전문가' 프로그램 도입

지난해 '공통' 과정에 이어 올해 '전문가' 과정 도입

직원 AI 활용 역량 강화 및 업무 적용 범위 확대

임종룡 2기 맞아 AX 선도 강조, 전사적 투자 늘려

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 인공지능(AI) 전문가 양성을 위한 내부 직원 연수 프로그램을 확대한다. 지난해 '공통' 과정에 이어 올해는 한층 업그레이드 된 '전문가 과정'을 도입, 직원들의 AI 역량을 강화한다. 연임에 성공한 임종룡 회장이 AI 전환(AX)을 주요 경영 전략으로 내세운만큼 추가적인 투자가 예상된다.

우리은행은 올해 'AX 전문가 연수 프로그램'을 도입한다고 25일 밝혔다. 이를 위한 전문운영업체 선정을 위한 사업자 공개입찰을 내달 4일까지 진행할 예정이다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

이번 프로그램은 지난 해부터 그룹 차원에서 본격화했던 AI 전문가 육성 프로그램의 심화 버전이다.

우리금융은 작년 8월 중순부터 9월 중순까지 한달여간 매주 네 차례에 걸쳐 'AX 공통 기획자 과정' 연수를 진행한바 있다. 당시 금융권에서는 이례적으로 본점 소속 부부장 이하 직원 전원이 AI를 활용한 업무 효율화 교육을 받아 주목을 받기도 했다.

AI 전환은 우리금융의 핵심 경영 전략이다. 임종룡 회장은 2025년을 'AI 대전환 원년'으로 선포한 데 이어 올해 신년사에서도 AX 선도를 '생산적 금융' 및 '그룹 시너지 창출'과 함께 3대 중점 전략 방향으로 강조했다.

특히 올해는 임 회장이 지난해 12월 연임에 성공, 이른바 '임종룡 2기' 출범 후 첫 해라는 점에서 더욱 가시적인 성과가 필요한 상황이다. 이에 내부 전문가 육성 프로그램을 확대해 AI 적용 분야 확대 및 업무 효율화 향상을 도모하는 것으로 보인다.

올해 도입하는 '전문가 연수' 프로그램은 지난해 '공통 기획자 과정'과 동일하게 외부전문업체를 통해 진행된다. 기존 기획·서비스설계·프로젝트관리·서비스개발 등 네 가지 분야를 주축으로 올해는 실제 서비스 영역에서 직접 AI를 적용하는 수준으로 끌어올린다는 방침이다.

업무 적용을 희망하는 직원이라면 누구나 자유롭게 전문가 프로그램을 상시적으로 이용할 수 있도록 준비 중이다. 구체적인 연수 계획이나 시기 등은 전문업체 선정 완료 후 공개될 것으로 보인다.

우리금융은 AI 전환을 위해 조직개편도 마무리한 상태다.

지난해 하반기 우리금융지주 조직 개편에서 금융테크부를 AI 전략센터로 확대 개편해 그룹 AI 전략을 총괄하고 자회사를 지원하는 컨트롤타워 역할을 맡겼다. 우리은행은 작년 말에 디지털전략그룹을 'AX혁신그룹'으로 변경해 신속한 의사결정 체계를 구축하고 디지털자산 관련 사업도 주도적으로 추진중이다.

우리금융 뿐 아니라 4대 금융 모두 올해 AX 선도를 핵심 전략을 내세웠다는 점에서 치열한 각축전도 예상된다. KB금융은 미래전략부문을 신설해 AI 전환을 콘트롤하고 있으며 신한금융도 AX·디지털 부문을 중심으로 그룹 역량을 집중시키고 있다. 하나금융 역시 '디지털금융'을 그룹 핵심 추진 과제로 추진중이다.

우리금융과 동일하게 그룹 회장이 직접 신년사에서 AI 고도화 및 전사적 업무 활용을 강조하고 있어 향후 AX 관련 투자도 꾸준하게 늘어날 전망이다.

우리은행 관계자는 "지난해 지주를 중심으로 전사적으로 추진했던 AX 기획자 공통 과정의 후속으로 올해 전문가 과정을 준비중"이라며 "지난번과 동일하게 직원들의 AI 역량 강화가 목표다. 연수 기회를 더 확대했으며 구체적인 프로그램은 추후 공개 가능할 것"이라고 밝혔다.

