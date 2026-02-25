[패치노트] 레이븐2·로드나인·오딘·리니지M·아크 레이더스·디제이맥스 리스펙트 V 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 MMORPG '레이븐2'가 '사역마 원정대' 콘텐츠 등 업데이트를 실시했다. 3월 25일까지 진행하는 '사역마 원정대 14일 출석' 이벤트에 참여 시 특별한 보상을 지급한다. '무스티의 기묘한 모험' 이벤트를 통해 게임 접속 보상으로 '희귀 사역마 무스티'를 제공한다. '무스티'를 활용해 '사역마 원정대' 콘텐츠를 이용할 경우 '최상급 사역마 11회 소환서', '계약의 파편' 등 이벤트 보상을 증정한다.'악마 루지엘의 특별한 이벤트'는 미션 수행 시 최대 '+5 눈부신 고서 등불 선택 상자' 등의 성유물 보상을 제작할 수 있는 '루지엘의 정수'를 획득할 수 있다. '스페셜 28일 지원' 이벤트를 5월 27일까지 진행해 다양한 출석 보상을 제공한다. 각 사냥터의 사냥 기록을 기록해 효율을 비교할 수 있는 기능 및 편의성 개선을 위한 업데이트도 실시했다.

넷마블 레이븐2, '사역마 원정대' 신규 콘텐츠 등 업데이트 실시 [사진=넷마블]

스마일게이트는 올클래스 MMORPG '로드나인'의 시즌2 첫 업데이트를 실시하고 신규 성장 콘텐츠와 월드 규모의 신규 사냥터를 추가했다. 이번 업데이트에서 '장비 각성' 시스템이 추가됐으며, '격전의 탑'도 함께 선보였다. '크란시아' 대륙 내 신규 사냥터인 '종언의 대지'도 추가됐다. 이번 업데이트와 함께 3종의 이벤트가 진행된다. '시즌2 특별 출석 이벤트'가 내달 25일까지 열린다. '시즌2 특별 미션 이벤트'가 같은 기간 동안 진행된다. 오는 27일부터 내달 8일까지 '시즌2 특별 푸시 이벤트'를 실시한다.

카카오게임즈는 25일 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 클래스 밸런스 케어 업데이트를 진행했다. 업데이트를 기념해 '클래스 변경 케어 미션 이벤트'를 3월 4일까지 실시한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 미션을 완료하면 클래스 변경에 필요한 '클래스 변경의 증표'를 최대 200개까지 획득해, 현재 캐릭터를 다른 전직 클래스로 전환할 수 있다. 같은 기간 '던전 & 던전 이벤트'도 진행된다. 게임 접속 시 파티 던전과 정예 던전에 추가 입장할 수 있는 입장권과 '노른의 모래시계'를 제공한다. 3월 25일까지 '공허 소환체 교환 이벤트'를 진행한다. 이용자는 필드에서 획득한 '공허 소환체 부위'로 '공허 소환체 결정 파편'을 제작할 수 있으며, 이를 활용해 거점 지배자를 소환할 수 있다.

엔씨소프트의 MMORPG 리니지M은 3월 18일 'ContiNew' 업데이트를 진행한다. 새롭게 추가되는 '켄트'와 '오렌' 서버의 사전 캐릭터 생성 이벤트도 준비했다. 이용자는 3월 4일 오전 10시부터 해당 서버에 계정 당 1회 캐릭터 이름을 선점할 수 있다. 사전 캐릭터 생성에 참여한 이용자는 신서버 오픈 후 우편을 통해 ▲명예 코인 ▲연금술사의 성장 비약 ▲신비한 변신/마법인형/성물 뽑기팩 ▲500만 아데나 등을 선물로 받을 수 있다. 3월 17일 자정까지 약 3주간 업데이트 사전예약을 진행한다. 사전예약 참여시 즉시 사용 가능한 '사전예약 감사 선물 쿠폰' 1종과 업데이트 이후 사용할 수 있는 '사전예약 보상 티켓' 3종이 지급된다. 웹 이벤트도 마련했다. 사전예약이 진행되는 기간 동안 리니지M 홈페이지에서 '켄트성 탐험' 콘텐츠를 즐기고 ▲신비한 변신/마법인형/성물 뽑기팩 ▲퓨어 엘릭서 ▲상급 축복의 가루 ▲명예 코인 등 성장에 도움이 되는 다양한 보상을 얻을 수 있다.

넥슨은 신작 '아크 레이더스'에 네 번째 무료 업데이트 '가려진 하늘'을 실시했다. 이번 업데이트로 '허리케인'이 추가된다. 화염방사기로 공격하는 비행형 '파이어플라이'와 이용자를 추격해 폭발하는 거대한 구 형태의 '코멧' 등 신규 '아크' 2종을 선보였다. 3월 31일까지 진행되는 시즌 프로젝트 '기상 모니터링 시스템'을 통해 5단계에 걸쳐 임무를 수행하고 특별한 가방 장식과 재화 등 보상을 획득할 수 있다. '외과의사 레이더 덱'을 무료로 제공한다. '댐 전장' 맵을 확장해 '침수된 발전기 홀' 구역을 추가하고 관련 신규 퀘스트도 선보였다. 3월 1일까지 이용자는 영구 스킬 포인트와 보관함 공간을 추가로 확보할 수 있다. '누더기' 의상과 '꼬꼬' 꾸미기 아이템도 획득할 수 있다.

네오위즈는 '디제이맥스 리스펙트 V'가 오는 26일 신규 콘텐츠 'PLI: TRIBUTE Vol.2'를 업데이트한다. 이번에 공개된 'PLI: TRIBUTE Vol.2'에는 총 10곡이 수록됐다. 플레이리스트에는 ▲팬들의 요청이 많았던 니엔(NieN)의 '프라이빗 파티', ▲탭소닉 볼드의 인기 트랙 '팜 오브 참(Pharm of Charm)'과 '디스 이즈 유(This is You)' 등이 포함됐다. 'PLI: TRIBUTE Vol.2'는 오는 26일 오후 4시부터 게임 내 상점인 '디제이맥스 샵'을 통해 구매 가능하다. 가격은 약 9900원(99RP)이다. 디제이맥스 리스펙트 V의 신규 콘텐츠 업데이트와 함께 다양한 확장 콘텐츠도 선보인다. '레나 엔터테인먼트' 소속 아티스트 '다인'의 스페셜 커버 곡 '로켓 라이드' 뮤직비디오(MV)를 공개한다. 비주얼 노벨 전용 OST 또한 해당 커버 곡과 함께 3월 초 주요 스트리밍 플랫폼을 통해 정식 출시된다. 인게임 에어 모드에서만 제공되던 비주얼 노벨의 웹 버전의 오픈도 앞두고 있다.

