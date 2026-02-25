◇사장 승진
▲김대일
◇부사장 승진
▲CM/기업금융/구조화금융/ECM/PE본부 배준성 ▲감사실 위성승 ▲자산배분솔루션/Operation본부 천신영
◇전무 승진
▲Wholesale본부 신영수 ▲ECM본부 정성진
◇상무 승진
▲연금사업부 민주영 ▲APEX패밀리오피스부 박은실 ▲APEX 서면/APEX 대전/APEX 대구/APEX 광주 서영숙 ▲헤리티지솔루션부 윤환진 ▲PE본부 이상섭 ▲Equity Sales & Solution부 이충훈 ▲신연금시스템TFT/디지털전략부/WM영업추진부 조성환
◇이사대우 승진
▲APEX대전 길진호 ▲자산관리솔루션부 박민혜 ▲산업분석팀 서정연 ▲APEX패밀리오피스부 신혜정 ▲경영기획팀 오정일 ▲APEX Private Club 청담/명동/해운대 왕현정 ▲상품시스템개발팀 원덕연 ▲사모펀드운용부 장권일 ▲인프라보안팀 정의석 ▲APEX광주 조연희 ▲기업금융부 한동민 ▲고객시스템개발팀 홍만기
◇보직
▲CIS부장 황윤태 ▲구조화금융부장 허문녕 ▲개발금융부장 이흥규 ▲디지털결제팀장 강정묵 ▲재무관리팀장 윤종수 ▲리스크관리팀장 오상윤
