우리은행, 생성형 AI 기반 '심층 리서치' 개발…AX 개발 속도 높인다

오픈소스 AI 기반 자체 개발, 내부 데이터 연계 전문가 수준 보고서

의사결정 지원 고도화해 생산적 금융 강화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 23일 은행 내부 데이터를 활용한 생성형 AI 기반 '심층 리서치'를 개발했다고 25일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 23일 은행 내부 데이터를 활용한 생성형 AI 기반 '심층 리서치'를 개발했다고 25일 발표했다. [사진=우리은행]2026.02.25 dedanhi@newspim.com

'심층 리서치'는 직원의 요청에 따라 금융 데이터를 수집·연계·분석해 전문가 수준의 보고서 초안을 자동으로 생성하는 시스템이다. 기존 AI의 단순 정보 나열을 넘어, 내부 데이터를 유기적으로 연결해 맥락을 이해하는 분석 결과를 도출하게 된다. 이 시스템은 자료 수집 및 정리 시간을 크게 단축시켜 직원들이 창의적이고 전략적인 의사결정에 집중할 수 있도록 지원한다.

우리은행은 MS 코파일럿과 '심층 리서치'를 결합해 AI 업무 환경을 고도화했다. 코파일럿은 외부 정보를 분석하는 데 강점을 보이며, '심층 리서치'는 내부 금융 데이터를 기반으로 최적화된 보고서를 생성한다. 이러한 외부 인사이트와 내부 데이터를 결합함으로써 분석의 정교함과 데이터 보안성을 동시에 확보한 것으로 나타났다.

앞으로 우리은행은 '심층 리서치'를 더욱 발전시켜 AI-Agent 기반 서비스로 확장할 계획이다. 여신 심사, 자산 관리 및 내부 통제 등 은행의 핵심 업무에서 AI 활용 범위를 넓히며, '지능형 인공지능 비서' 체계로 발전해 나갈 예정이다.

옥일진 우리은행 AX혁신그룹 부행장은 "이번 개발이 우리은행에 최적화된 독자적인 AI 역량을 확보하게 됐다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로 직원들이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 실무 밀착형 AI 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 우리금융그룹은 '미래동반성장 프로젝트'를 통해 생산적·포용금융 확대와 AX 기반 경영체계 전환을 추진하고 있다. AI 기반 업무 혁신을 통해 직원들의 분석 및 의사결정 역량을 높이고, 정교한 리스크 관리를 통해 생산적 금융 추진의 기반을 강화하고 있다.

