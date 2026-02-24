전체기사 최신뉴스 GAM
맘스터치, '치킨치즈스틱·미트칠리감자' 전국 확대

직영점 호응 확인 후 전국 출시…가맹점 매출·주문 단가 상승 기대
세트 교환·간식 수요 겨냥…신제품·재출시 병행으로 메뉴 다각화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 맘스터치는 일부 직영점에서만 선보였던 '치킨치즈스틱'과 '미트칠리감자' 2종을 전국 매장으로 확대 출시한다고 24일 밝혔다. 직영점에서 확인된 긍정적인 고객 반응을 바탕으로 정식 출시를 결정한 것으로, 메인 메뉴 중심이던 주문 경험을 확장하고 가맹점 매출 구조 안정화까지 겨냥한 전략이다.

'치킨치즈스틱'은 바삭하게 튀겨낸 치킨 속에 모짜렐라 치즈를 가득 담은 메뉴로, 튀김의 식감과 치즈의 쫄깃함·고소함이 어우러진 풍미가 특징이다. 취향에 따라 맘스양념소스를 더해 다양한 조합으로 즐길 수 있어 간식이나 세트 메뉴 구성 모두에 활용도가 높다.

맘스터치 사이드 메뉴 2종(치킨치즈스틱, 미트칠리감자) [사진=맘스터치 제공]

'미트칠리감자'는 케이준양념감자에 미트칠리소스를 더한 메뉴로, 바삭한 감자튀김과 고기향 가득한 칠리소스의 조합이 특징이다. 단독 메뉴로도 완성도를 갖췄으며 버거와 함께 곁들였을 때 맛과 식감의 균형을 고려해 설계됐다. 특히 버거 세트 주문 시 기존 케이준양념감자 대신 교환이 가능해 고객 선택 폭을 넓혔다.

이번 전국 확대 출시는 버거·치킨과 자연스럽게 어울리는 사이드 선택지를 강화하는 동시에 오후 시간대 간편 간식 수요까지 반영한 결정이다. 맘스터치는 향후 음료와 사이드 메뉴를 순차적으로 선보이며 메뉴 구성을 다각화하고, 이를 통해 가맹점 주문 단가 상승과 매출 안정화 효과를 기대하고 있다.

맘스터치는 신제품 출시와 함께 메뉴 재출시 전략도 병행하고 있다. '직화불고기버거' 2종을 선보이며 메뉴 스펙트럼을 넓힌 데 이어, 고객 투표를 통해 과거 인기 메뉴를 재출시하는 'Back to the TOUCH' 프로젝트로 할라피뇨통살버거를 기간 한정 판매 중이다. 

mkyo@newspim.com

