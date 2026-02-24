수서발 KTX·서울발 SRT 25일 첫선… 고속철도 통합운영 신호탄

매일 1회 왕복 운행으로 좌석 선택권 확대

운임 혜택 및 탑승 이벤트 진행도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 이원화된 고속철도 운영체계를 통합하기 위한 첫걸음을 내딛는다. KTX는 수서역에서, SRT는 서울역에서 출발하는 시범 교차운행이 시작되면서 더 많은 좌석과 선택권을 누릴 수 있게 될 전망이다.

KTX·SRT 교차운행 시간표 [자료=국토교통부]

24일 국토교통부와 한국철도공사(코레일), SRT 운영사 에스알(SR)은 이원화된 고속철도 통합 로드맵에 따라 추진 중인 KTX-SRT 시범 교차운행을 오는 25일부터 본격 시행한다. 시범 교차운행 예매 및 발매는 지난 11일부터 모바일 앱(애플리케이션), 홈페이지 및 현장 창구 등을 통해 진행되고 있다. 운영통합의 실질적인 출발점으로 서울역과 수서역 등 기·종점과 차종의 구분 없이 고속철도의 효율적이고 탄력적인 운영을 검증하는 과정이다.

KTX는 수서역과 부산역을, SRT는 서울역과 부산역을 매일 각 1회 왕복 운행한다. 예매가 어려웠던 수서역에 SRT(410석) 대비 좌석수가 2배 이상인 KTX-1(955석)을 투입해 수서역 이용객의 좌석 선택 폭이 넓어진다.

시범 교차운행 기간 동안 수서발 KTX 운임은 기존 수서발 SRT와 동일하게 운영된다.서울발 KTX 대비 저렴한 만큼 마일리지는 미적립될 예정이다. 서울발 SRT는 기존 서울발 KTX 대비 평균 10% 낮은 운임이 적용된다.

국토부와 코레일, 에스알은 시범 교차운행에서 안전과 고객편의 또한 문제가 없도록 만전을 기할 계획이다. 시범 운행 첫 주에는 국토부 직원과 양사 직원이 열차에 직접 탑승해 문제가 없는지 점검하고, 비상대응체계를 상시 가동해 이상 상황 발생 시 즉시 조치할 수 있도록 운영한다.

각 기관 모바일 앱, 역사 내 전광판, SNS 등을 통해 교차운행 열차의 운행시간, 정차역, 운임 등의 정보를 제공해 이용객이 불편이 없도록 한다. 교차운행 열차 시간에 맞춰 역사에 코레일, 에스알 추가 인력을 배치해 안내할 계획이다.

코레일과 에스알은 시범 교차운행 시작을 기념하기 위해 탑승 이벤트도 진행한다. 25일부터 3월 3일까지 교차운행 열차에 탑승한 이용객을 대상으로 각 100명을 추첨해 10% 할인권을 지급한다.

정부는 이번 시범 교차운행 결과를 토대로 향후 차량 운용 효율을 높여 좌석공급이 극대화되고 안전도 검증된 통합열차 운행계획을 수립할 방침이다. 예발매 시스템 통합, 서비스 체계 일원화, 운임 및 마일리지 제도 조정 등을 통해 국민에게 많은 혜택을 제공할 수 있는 서비스 통합 방안도 적극적으로 추진한다. 교차운행 등 운행방식 변화에 문제가 없도록 전국 역사의 시설 정합성을 점검하고 필요한 시설 개량에도 조속히 나선다.

홍지선 국토부 제2차관은 "이번 시범 교차운행은 고속철도 통합의 실질적인 첫 운행이라는 점에서 의미가 크며 좌석공급 확대와 서비스 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 변화를 속도감 있게 만들어가겠다"면서 "통합의 모든 과정에서 안전을 최우선으로 두고, 현장 중심으로 철저히 점검하겠다"고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com