다자르 스팀엑스 헤어 앰플, 설맞이 기념 할인 프로모션 진행

2026.02.24 (화)
산업 생활경제

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 헤어 케어 전문 브랜드 다자르가 설 명절을 맞아 대표 제품인 '다자르 스팀엑스 헤어 앰플'을 대상으로 설맞이 기념 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

[이미지=다자르]

이번 프로모션은 다자르 공식몰을 통해 한정적으로 운영되며, 명절 시즌을 맞아 두피와 모발 관리에 관심이 높아진 소비자들이 보다 합리적인 조건으로 제품을 경험할 수 있도록 기획되었다.

브랜드 측은 연휴 기간 잦은 스타일링과 환경 변화로 인해 모발 손상 관리에 대한 수요가 증가하는 점을 반영했다고 설명했다.

다자르 스팀엑스 헤어 앰플은 두피와 모발에 동시에 사용할 수 있는 앰플 타입 제품으로, 간편한 사용감과 집중 케어가 가능한 것이 특징이다. 앰플을 도포하면 열감 포뮬러가 작용해 두피와 모발을 감싸듯 흡수되며, 데일리 헤어 케어 루틴에 부담 없이 활용할 수 있도록 설계되었다.

최근에는 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 사용 후기가 확산되며, 꾸준한 관심을 받고 있는 제품 중 하나로 꼽히고 있다. 특히 집에서 손쉽게 관리할 수 있는 홈케어 제품을 선호하는 소비자층 사이에서 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

다자르 관계자는 "설 명절을 맞아 자신을 위한 관리 아이템을 찾는 소비자들과 실용적인 선물을 고민하는 고객들을 위해 이번 할인 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 공식몰을 중심으로 시즌별 혜택과 다양한 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.

한편 다자르 스팀엑스 헤어 앰플 설맞이 기념 할인 프로모션에 대한 자세한 내용은 다자르 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com

