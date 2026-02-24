KB국민은행, 국방부와 군 장기복무 간부 금융지원 협약 체결

3월 3일 군 간부 자산 형성 지원 'KB 장기간부 도약적금' 출시

포용금융 실천을 위한 군 간부 대상 맞춤형 금융 지원 강화

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 =KB국민은행(은행장 이환주)은 24일 국방부(장관 안규백)와 군 장기복무 간부의 안정적인 자산형성과 금융 지원 강화를 위한 '장기간부 도약적금 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

[사진=뉴스핌] 24일 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 협약식에서 안규백 국방부 장관(좌측)과 이환주 KB국민은행장이 기념촬영을 하고 있다.

이날 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 협약식에는 안규백 국방부 장관과 이환주 KB국민은행장을 비롯한 참여기관 관계자들이 참석했다.

이번 업무협약을 바탕으로 KB국민은행은 오는 3월 3일 'KB 장기간부 도약적금'을 선보일 예정이다. 해당 상품은 장기복무중인 군 간부의 자산 형성을 지원하기 위한 상품으로 복무기간 중 1개의 금융기관을 선택해 월 최대 30만원까지 납입이 가능하다. 가입자에게 최고 연 6.0%의 금리를 제공하며 납입금의 100%에 해당하는 금액을 국방부에서 재정지원금으로 추가로 지원해주는 것이 특징이다.

이외에도 양 기관은 군 간부들의 금융 접근성과 이용 편의성을 높이기 위한 협력 체계를 강화해 나갈 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 업무협약으로 국가를 위해 헌신하고 있는 군 간부들이 안정적으로 자산을 형성하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며, "앞으로도 군 간부 맞춤형 금융 지원을 확대해 포용금융 실천에 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편, KB국민은행은 현역병사들을 위한 멤버십 서비스도 운영하고 있다. 지난해 12월 출시한 'KB밀리터리 클럽'은 참여형 챌린지 등을 통해 복무 기간 중 활용 가능한 금융·비금융 혜택을 제공한다. 아울러 군 복지제도 등 군 생활에 실질적으로 도움이 되는 정보도 지속적으로 안내하며 장병들의 건강하고 활기찬 군 생활을 지원하고 있다.

