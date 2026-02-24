전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

외교부 "미국, 비행금지구역 복원에 아직 동의 안 해"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"미측과 협의 중...기술적으로 한쪽의 우려 나올 수도"
"美 안보 협상단 방한 지연은 보류 아니라 일정 문제"
4월 북·미 대화 재개 여부는 '북한의 결정'이 관건

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 9·19 남북 군사합의의 '비행금지구역 복원' 방침에 대해 미국이 아직 동의하지 않았다고 밝혔다.

외교부 고위 당국자는 24일 이 문제에 대한 미국의 입장이 무엇인지를 묻는 기자들의 질문에 "계속 협의 중"이라며 이같이 밝혔다. 이 당국자는 "9·19 군사합의의 복원은 우리 정부의 확고한 의지가 처음부터 밝혀졌던 것"이라며 "그 과정에서 미측과 긴밀하게 협의하고 있는데, 협의하다 보면 기술적으로 한쪽에서 우려를 갖는 경우가 나올 수도 있다"고 설명했다.

한국 공군 주력 전투기 F-15K 4대와 주한 미 공군 F-16 4대가 지난해 10월 4일 북한의 준장거리 탄도미사일(IRBM) 도발에 대응하는 공격 편대군 비행과 정밀폭격 훈련을 위해 대응 출격을 하고 있다. [사진=합참]

앞서 정동영 통일부 장관은 지난 18일 기자회견을 통해 "우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함해 기존 9.19 남북군사합의 복원을 선제적으로 검토, 추진해 나갈 것"이라고 밝힌 바 있다. 국방부도 19일 "유관부처 및 미측과 협의해 비행금지구역 설정 등 9·19 군사합의 일부 복원을 검토 중에 있다"고 확인했다

남북은 2018년 평양 남북공동선언을 계기로 남북 간 적대행위를 금지하는 9·19 군사합의를 발표했다. 당시 합의에는 무인기의 경우 군사분계선(MDL)으로부터 동부지역에선 15㎞, 서부지역 10㎞ 이내 비행을 금지하는 내용이 포함됐다. 하지만 윤석열 정부는 2023년 11월 북한 정찰위성 발사에 대응해 비행금지구역 설정 조항의 효력 정지를 결정했고, 이에 북한은 군사합의 전면 파기를 선언했다.

이 당국자는 또 핵추진 잠수함과 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 문제를 협의할 미국의 협상 대표단의 방한이 늦어지는 것은 통상 이슈 때문이 아니라고 밝혔다. 그는 미국과 이란의 대치 상황과 우크라이나 전쟁 휴전 문제 등을 언급하면서 안보 분야 협상 지연이 한국의 대미 투자 지연 때문이 아니라 복잡한 국제 정세 때문에 일정이 미뤄지고 있는 것이라는 취지로 설명했다.

이 당국자는 미국 대표단의 방한이 더 늦어질 경우 정부 협상 대표단이 미국을 방문하는 방안도 검토할 수 있다는 뜻을 밝히면서 "한·미 정상회담의 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에서 적어도 안보 분야는 큰 문제 없이 진행되고 있다"고 강조했다.

오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 계기로 북·미 대화가 재개될 가능성이 있다는 관측에 대해서는 북한이 어떤 결정을 하느냐에 달려 있다고 설명해 미국 측은 준비가 됐다는 취지로 답했다. 그는 "미·중 정상회담 계기 북·미 정상회담의 가능성은 열려 있다"면서 "(관건은) 북한이 나올 것인가 하는 부분인데, 아직은 뚜렷하게 노도 예스도 아닌 상황"이라고 설명했다.

opento@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동