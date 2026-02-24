전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

서학개미, 홍콩증시서 '중국 AI' 대규모로 샀다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

홍콩·중국 분산...신생기업 및 반도체 중심 재편
美 매수 2.9% ↓…홍콩 51%·중국 96% ↑
"美 대형기업 전망 불확실성 확대, 투자 다변화 움직임"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국 개인투자자들의 해외 주식 투자에서 홍콩·중국 비중이 빠르게 확대되고 있다. 미국 기술주 중심 구조는 유지되고 있지만, 연초 들어 홍콩 증시에 상장된 인공지능(AI)·반도체 종목과 지수형 상장지수펀드(ETF)로 매수 결제액이 늘어나며 AI 테마 내 자금 재배치 움직임이 나타나는 모습이다.

24일 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 올해(1월 1일~2월 23일까지) 한국 투자자의 홍콩 주식 매수 결제 규모는 5억710만달러(약 7317억원)로 집계됐다. 중국 본토 시장 역시 1억5348만달러(약 2215억원)를 기록하며 유입 규모가 확대됐다.  

[사진 신화사 = 뉴스핌 특약] 주식 시세 전광판 이미지.

◆ 플랫폼보다 '반도체·지수 ETF' 중심

종목별로 보면 자금은 반도체 및 지수형 ETF에 집중되는 양상이다. 이달 초 상장한 중국 반도체 설계 전문업체(팹리스) 기업 '몬타주 테크놀로지' 매수 1935만달러(약 279억원), 매도 36만달러(약 5억원)로 강한 순매수를 기록했다. ChinaAMC CSI300 ETF 역시 약 1890만달러(약 273억원) 순매수로 상위권에 올랐다. 이와 함께 SMIC(중국 최대 파운드리)와 Hua Hong Semiconductor 등 반도체 제조·장비 기업이 거래 상위권에 포진했다.

특히 홍콩 시장 상위 결제 종목에는 ChinaAMC CSI300 ETF를 비롯해 반도체 테마 ETF와 레버리지형 ETF가 다수 포함돼 있다. 이는 개별 플랫폼 대형주를 단순 매수하기보다는, 중국 AI·반도체 밸류체인 전반에 분산 투자하려는 성격이 강하다는 점을 보여준다. 실제로 알리바바, 텐센트 등 전통적 플랫폼 기업은 거래 상위에 이름을 올리면서도 순매수 강도는 반도체·ETF 대비 상대적으로 두드러지지 않았다.

중국 본토 상위 종목 역시 유사한 구조다. NAURA Technology, Cambricon Technologies, Moore Threads 등 AI 칩 및 반도체 장비 기업이 상위권에 자리했고, CATL·BYD 등 첨단 제조 기업도 포함됐다. 플랫폼 중심이라기보다는 AI 인프라와 산업 기반 기업 비중이 높은 점이 특징이다.

시장에서는 최근 흐름을 미국 AI 주도주의 고평가 부담을 고려한 포트폴리오 재조정으로 해석한다. 미국 중심 투자 구조를 유지하되, 일부 비중을 중국·홍콩의 반도체 및 AI 인프라 섹터로 분산하는 전략적 재배치가 진행되고 있다는 분석이다.

CSOP Asset Management의 왕이 최고투자책임자(CIO)는 "그동안 한국 투자자들은 미국 시장, 특히 '매그니피센트7'과 AI 테마에 집중해왔다"며 "달러 약세 논의와 미국 대형 기술기업 전망에 대한 불확실성이 확대되면서 투자 다변화 움직임이 나타나고 있다"고 진단했다. 

◆ 美 매수 감소 전환…홍콩·중국 자금 확대

전체 자금 흐름을 보면 대비는 더욱 뚜렷하다. 세이브로에 따르면 올해(1월 1일~2월 23일) 미국 주식 매수 결제액은 498억6600만달러(약 71조 9566억원)로 집계됐다. 이는 전년 동기 513억6000만달러(약 74조 1073억원) 대비 14억9400만달러(약 2조 1556억원) 감소한 것으로, 2.9% 줄어든 수치다.

반면 홍콩은 같은 기간, 지난해 3억3477만달러(약 4830억원)에서 5억710만달러(약 7317억원)로 51.5% 증가했다. 중국 본토 역시 7812만달러(약 1127억원)에서 1억5348만달러(약 2215억원)로 확대되며 96.4% 증가율을 기록했다.

한국예탁결제원 세이브로 외화증권 결제 자료. [사진=세이브로 캡처]

증가율 기준으로 보면 자금 흐름은 분명히 갈리고 있다. 미국 주식 매수 결제액은 전년 동기 대비 2.9% 감소하며 증가세가 둔화된 반면, 홍콩과 중국은 각각 51.5%, 96.4% 늘어나며 두 자릿수 확대를 기록했다. 미국 매수액은 홍콩의 약 100배 수준으로 절대 규모는 여전히 미국이 압도적이지만, 자금 증가 속도 측면에서는 홍콩·중국 쪽으로 무게가 이동하는 흐름이 나타나고 있다.

연도별 자금 흐름을 보더라도 방향성은 분명하다. 미국 투자는 지난 2024년에서 2025년까지 확대된 뒤 2026년 들어 매수 규모가 뚜렷하게 감소하는 모습이다. 반면 홍콩·중국은 절대 규모는 제한적이지만, 미국 대비 상대적 비중이 확대되는 흐름을 나타내고 있다.

시장에서는 이를 AI 테마 내 전략적 재배치로 해석한다. 미국 AI 중심 포트폴리오를 유지하되 밸류에이션 부담을 고려해 일부 자금을 홍콩 반도체 및 중국 지수 ETF로 분산하는 흐름이라는 분석이다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동