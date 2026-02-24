전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
'TK통합특별법 국회 법사위 보류' 책임론 급부상

'6.3지선 경북도지사 출마' 최경환·이강덕...이철우 경북지사 '직격'

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 국회 행정안전위원회 문턱을 넘은 '대구경북통합특별법'이 국회 법제사법위원회에서 '보류'되면서 TK 정치계에서 책임론이 급부상하고 있다.

특히 'TK통합특별법' 국회 통과를 강하게 주장해 온 이철우 경북지사를 겨냥한 책임론이 확산되는 모양새다.

'6.3지방선거' 경북지사 출마를 선언한 최경환 전 경제부총리(왼쪽)과 이강덕 전 포항시장(오른쪽)[사진=뉴스핌DB]2026.02.24 nulcheon@newspim.com

'TK통합특별법'의 국회 법사위 '보류' 소식이 전해지자 최경환 전 부총리가 이철우 경북도지사의 책임론을 주장하며 "도지사선거 불출마"를 촉구했다.

최 전 부총리는 24일 긴급 성명을 내고 "졸속 통합에 대한 500만 시도민의 깊은 우려와 시·도의원들의 정당한 반대가 마침내 국회에서 증명됐다"며 "주민투표 없이 밀어붙인 이철우 지사의 '원맨쇼'로 무너질 뻔한 대구·경북의 백년대계를 500만 시도민께서 멈춰 세웠다"고 주장했다.

최 전 부총리는 또 "민주당은 광주·전남에 온갖 특혜와 예산 지원을 몰아주는 법안을 보란 듯이 통과시켰다"고 주장하고 "대구·경북의 미래가 걸린 중차대한 문제를 이토록 허술하게 추진한 것에 대해, 이 지사는 지금 당장 입장을 밝히라"고 요구했다.

그러면서 최 전 부총리는 "호남에 구걸하지 않고, 중앙정부의 처분만 기다리지 않는 대구·경북이 주도하는 당당한 통합을 추진하겠다"고 강조하고 "시도민의 진짜 목소리를 경청하며 대구·경북의 미래를 다시 설계하겠다"고 말했다.

이강덕 전 포항시장도 이날 긴급 성명을 내고 "국회 법사위에서 대구경북행정통합특별법안 처리가 보류됐다"며 "대구·경북과 전남·광주 특별법안의 특례 규정을 전수 비교한 결과, '27전 27패'라는 참담한 현실이 드러났다"고 주장했다.

이 전 시장은 또 "이재명 정부와 경북도지사가 무리하게 행정 통합을 추진할 당시부터 줄곧 반대 입장을 표명해 왔다"고 강조하고 "통합을 하지 말자는 것이 아니라 제대로 하자는 것"이라며 거듭 '선 보완 후 통합론'을 역설했다.

이 전 시장은 "만약 대구경북통합특별법이 그대로 통과됐다면 AI, 반도체 모빌리티, 도심항공교통, 소재부품장비, 산업 전환 국가재정지원, 푸드테크 산업, 녹색산업, 스마트 농업, 국립대 산학협력 등 경북의 미래를 책임질 수많은 핵심 산업들이 전남·광주에 주도권을 빼앗기는 상황에 직면했을 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 이 전 시장은 "대구경북행정통합법안의 졸속 추진과 내용적·절차적 문제를 가장 먼저 제기해왔다"며 "그간 밝혀낸 문제점들을 전면 수정하고 권한 이양과 재정 지원이 제대로 반영된 진정한 행정 통합을 준비하겠다"고 강조했다.

이 전 시장은 또 "도민들께서 행정통합을 원치 않는다면 '경북특별자치도'를 만들어서라도 경북 중흥의 길을 열어나가겠다"고 덧붙였다.

nulcheon@newspim.com

전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

