'TK통합특별법 국회 법사위 보류' 책임론 급부상

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 국회 행정안전위원회 문턱을 넘은 '대구경북통합특별법'이 국회 법제사법위원회에서 '보류'되면서 TK 정치계에서 책임론이 급부상하고 있다.

특히 'TK통합특별법' 국회 통과를 강하게 주장해 온 이철우 경북지사를 겨냥한 책임론이 확산되는 모양새다.

'6.3지방선거' 경북지사 출마를 선언한 최경환 전 경제부총리(왼쪽)과 이강덕 전 포항시장(오른쪽)

'TK통합특별법'의 국회 법사위 '보류' 소식이 전해지자 최경환 전 부총리가 이철우 경북도지사의 책임론을 주장하며 "도지사선거 불출마"를 촉구했다.

최 전 부총리는 24일 긴급 성명을 내고 "졸속 통합에 대한 500만 시도민의 깊은 우려와 시·도의원들의 정당한 반대가 마침내 국회에서 증명됐다"며 "주민투표 없이 밀어붙인 이철우 지사의 '원맨쇼'로 무너질 뻔한 대구·경북의 백년대계를 500만 시도민께서 멈춰 세웠다"고 주장했다.

최 전 부총리는 또 "민주당은 광주·전남에 온갖 특혜와 예산 지원을 몰아주는 법안을 보란 듯이 통과시켰다"고 주장하고 "대구·경북의 미래가 걸린 중차대한 문제를 이토록 허술하게 추진한 것에 대해, 이 지사는 지금 당장 입장을 밝히라"고 요구했다.

그러면서 최 전 부총리는 "호남에 구걸하지 않고, 중앙정부의 처분만 기다리지 않는 대구·경북이 주도하는 당당한 통합을 추진하겠다"고 강조하고 "시도민의 진짜 목소리를 경청하며 대구·경북의 미래를 다시 설계하겠다"고 말했다.

이강덕 전 포항시장도 이날 긴급 성명을 내고 "국회 법사위에서 대구경북행정통합특별법안 처리가 보류됐다"며 "대구·경북과 전남·광주 특별법안의 특례 규정을 전수 비교한 결과, '27전 27패'라는 참담한 현실이 드러났다"고 주장했다.

이 전 시장은 또 "이재명 정부와 경북도지사가 무리하게 행정 통합을 추진할 당시부터 줄곧 반대 입장을 표명해 왔다"고 강조하고 "통합을 하지 말자는 것이 아니라 제대로 하자는 것"이라며 거듭 '선 보완 후 통합론'을 역설했다.

이 전 시장은 "만약 대구경북통합특별법이 그대로 통과됐다면 AI, 반도체 모빌리티, 도심항공교통, 소재부품장비, 산업 전환 국가재정지원, 푸드테크 산업, 녹색산업, 스마트 농업, 국립대 산학협력 등 경북의 미래를 책임질 수많은 핵심 산업들이 전남·광주에 주도권을 빼앗기는 상황에 직면했을 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 이 전 시장은 "대구경북행정통합법안의 졸속 추진과 내용적·절차적 문제를 가장 먼저 제기해왔다"며 "그간 밝혀낸 문제점들을 전면 수정하고 권한 이양과 재정 지원이 제대로 반영된 진정한 행정 통합을 준비하겠다"고 강조했다.

이 전 시장은 또 "도민들께서 행정통합을 원치 않는다면 '경북특별자치도'를 만들어서라도 경북 중흥의 길을 열어나가겠다"고 덧붙였다.

