뉴스핌

2026.02.25 (수)
글로벌·중국 미국·북미

테슬라, 유럽 판매 13개월 연속 감소…中 BYD는 165% 급증

머스크 리스크·중국 경쟁 '이중 압박'
BYD, 유럽 점유율 1.9%로 확대
유럽 車시장 위축…전기차는 증가

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 전기차 업체 테슬라의 유럽 판매가 13개월 연속 감소했다. 반면 중국 최대 전기차 업체 BYD는 두 자릿수 증가율을 이어가며 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 유럽 전기차 시장의 주도권이 재편되는 양상이다.

유럽자동차제조협회(ACEA)가 24일(현지 시각) 발표한 자료에 따르면, 테슬라의 1월 신규 차량 등록 대수는 8075대로 집계됐다. 이는 전년 동월 대비 17% 감소한 수치로, 13개월 연속 감소세다.

유럽연합(EU)과 영국, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드를 포함한 지역에서 테슬라의 시장 점유율은 0.8%로 떨어졌다. 지난해 같은 달 1%에서 0.2%포인트 하락했다.

테슬라 매장 [사진=블룸버그]

네덜란드 ING은행의 운송·물류 부문 선임 이코노미스트 리코 루만은 "테슬라에 또 한 번 매우 약한 한 해의 출발"이라며 "유럽에서 브랜드 이미지가 악화된 데다, 저가 전기차 모델이 대거 출시되면서 소비자 선택지가 크게 늘었다"고 분석했다. 그는 BYD를 비롯해 MG, 지커(ZEEKR) 등 중국 업체들의 공격적인 신모델 출시가 영향을 미쳤다고 덧붙였다.

루만은 또 "테슬라가 대중형 신차 확대보다 자율주행 기술에 집중해온 점도 판매 부진의 한 요인"이라며 "4~6년 리스 기간이 끝난 1세대 테슬라 차량이 중고 시장에 대거 풀리면서 중고 가격이 하락했고, 저가 중고 물량이 늘어난 점도 부담"이라고 설명했다.

머스크 리스크·중국 경쟁 '이중 압박'

테슬라는 중국 업체들과의 경쟁 심화뿐 아니라, 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 둘러싼 정치적 논란으로도 유럽에서 적잖은 타격을 입었다는 평가를 받는다. 머스크는 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선을 지원하는 데 약 3억달러를 투입했고, 이후 미 행정부 정책과 밀접한 관계를 유지해 왔다. 이 과정에서 유럽 일부 지역에서는 테슬라 매장을 상대로 한 항의 시위가 벌어지기도 했다.

테슬라 주가는 이날 개장 전 거래에서 0.5% 하락했다. 연초 이후 낙폭은 약 11%에 이른다.

◆ BYD, 유럽 점유율 1.9%로 확대

반면 BYD는 유럽에서 고속 성장을 이어가고 있다. 1월 신규 차량 등록 대수는 1만8242대로, 전년 대비 165% 급증했다. 시장 점유율도 0.7%에서 1.9%로 두 배 이상 뛰었다.

미국 시장은 중국산 전기차에 대한 100% 관세 등으로 사실상 진입이 차단된 상태지만, 유럽에서는 가격 경쟁력을 앞세워 빠르게 존재감을 키우고 있다.

모닝스타의 마이클 필드 수석 주식 전략가는 "BYD 등 중국 업체들은 구조적으로 낮은 노동 비용을 기반으로 한 비용 우위를 갖고 있다"며 "이 격차는 단기간에 해소되기 어려울 것"이라고 전망했다. 그는 다만 "유럽 업체들과 테슬라도 배터리 및 생산 비용 절감에 나서고 있으며, 더 낮은 가격대 모델을 확대하고 있다"고 덧붙였다.

유럽 車시장 위축…전기차는 증가

한편 EU·영국·유럽자유무역연합(EFTA) 국가들의 1월 전체 자동차 판매는 96만1382대로, 전년 대비 3.5% 감소했다.

내연기관차는 급감했다. 휘발유 차량 등록은 26% 줄었다. 반면 배터리 전기차는 14%, 플러그인 하이브리드는 32%, 하이브리드 차량은 6% 증가했다. 유럽 자동차 시장이 전동화로 빠르게 재편되는 가운데, 업체 간 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
