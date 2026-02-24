전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

앤스로픽, 24일 '클로드 2026' 공개…AI 공포에 소프트웨어株 출렁

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'클로드 코드' 파장…IBM 25년 만에 최대 낙폭
사이버보안·소프트웨어 업종도 '직격'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 24일(미 동부시간) 오전 9시 30분 온라인 라이브스트림 행사를 열고 신제품 발표와 함께 '클로드'의 최신 기능을 공개한다. 당초 뉴욕에서 오프라인으로 개최할 예정이었으나, 기상 악화로 전면 가상 행사로 전환됐다.

이번 행사의 핵심은 기업용 AI 전략 강화다. 앤스로픽은 자사 대형언어모델 클로드의 최신 기능과 함께, 기업 환경에서 AI 에이전트를 보다 안전하고 효율적으로 배포하는 방안을 제시할 예정이다. 특히 기업용 협업 도구 '코워커(Cowork)' 기능 강화와 2026년을 겨냥한 클로드의 발전 방향이 공개된다.

앤스로픽은 "기본 상태의 클로드는 범용 AI이지만, 기업의 도구·맥락·지식을 연결하면 조직의 업무를 깊이 이해하는 전문 AI로 확장된다"며 "개인이 팀에 맞먹는 생산성을 발휘하는 미래를 구축하고 있다"고 밝혔다. 행사 대상은 CIO(최고정보책임자), CRO(최고매출책임자), 법무총괄, 데이터·애널리틱스 책임자 등 기업 내 AI 전략을 수립하는 고위 경영진이다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

'클로드 코드' 파장…IBM 25년 만에 최대 낙폭

이번 행사를 앞두고 시장의 관심은 이미 앤스로픽의 기술 발표가 불러온 충격에 쏠려 있다. AI 기반 코드 자동화 도구 '클로드 코드(Claude Code)'가 기존 레거시 시스템을 위협할 수 있다는 우려가 확산되며 IBM의 주가는 23일 25년 만에 최대 낙폭을 기록했다.

CNBC에 따르면 IBM 주가는 전날 뉴욕 증시에서 하루 만에 약 13% 급락해 2000년 10월 이후 최대 일일 하락률을 나타냈다. 올해 누적 하락폭은 24%를 넘어섰고, 2월 한 달 기준으로는 1968년 이후 최대 월간 낙폭을 기록할 가능성도 제기된다.

논란의 중심은 코볼(COBOL) 기반 시스템이다. 코볼은 1950년대 후반 개발된 언어로 금융·항공·정부 시스템 등 대규모 트랜잭션 처리에 사용돼 왔다. 현재도 미국 ATM 거래의 약 95%가 코볼 기반 시스템에서 처리되는 것으로 알려져 있으며, 상당수가 IBM 메인프레임에서 구동된다.

앤스로픽은 "수천억 줄의 코볼 코드가 핵심 산업을 지탱하고 있지만 이를 이해하는 인력은 감소하고 있다"며 AI가 코볼 현대화를 가속할 수 있다고 주장했다. 클로드 코드는 복잡한 코드 의존성을 자동 매핑하고 워크플로를 문서화하며 잠재 리스크를 식별할 수 있다고 설명했다. 과거 수년간 수백 명의 컨설턴트가 필요했던 분석 단계를 자동화해 비용 구조를 뒤집을 수 있다는 것이다.

IBM 매출의 상당 부분은 여전히 메인프레임 사업과 연결돼 있다. 시장은 AI 기반 현대화 도구가 메인프레임 이탈을 가속할 수 있다는 점을 우려하고 있다.

◆ 사이버보안·소프트웨어 업종도 '직격'

앤스로픽의 충격은 메인프레임에만 그치지 않았다. 코드 취약점 스캔 기능 '클로드 코드 시큐리티'를 추가하면서 사이버보안 업종도 이틀 연속 급락했다. 크라우드스트라이크와 Z스케일러는 약 10% 하락했고, 팔로알토 네트웍스와 클라우드플레어 등 주요 종목도 약세를 면치 못했다.

투자자들은 AI가 자연어 명령만으로 코드를 생성하고 보안 취약점까지 점검하는 이른바 '바이브 코딩' 시대가 본격화할 경우 기존 소프트웨어·보안 기업의 수익 모델이 압박받을 수 있다고 우려한다. 실제로 세일즈포스, 서비스나우, 마이크로소프트 등 주요 소프트웨어 기업 주가도 조정을 받았다.

그러나 일부 전문가들은 AI 도구가 특정 업무 효율을 높일 수는 있어도, 종합 보안 플랫폼을 완전히 대체하기는 어렵다고 본다. AI가 산업 지형을 바꿀 잠재력은 분명하지만, 시장의 공포가 현실보다 앞서가고 있다는 지적도 나온다.

앤스로픽의 24일 발표가 이러한 우려를 더욱 증폭시킬지, 아니면 기술 상용화의 구체적 방향을 제시하며 시장을 안정시킬지는 이번 행사 이후 가늠될 전망이다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동