전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

브런슨 사령관 "훈련 통보 누락 유감"…"대비태세 사안, 사과는 없다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

서해 F-16 훈련 중 미·중 전투기 대치…한미간 전달체계 혼선
안규백 국방장관, 19일 직접 항의 통화 "훈련 공유 미흡" 지적
주한미군 "통보 후 보고 전달 지연…대비태세 사안 사과 안 해"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 설 연휴 기간 발생한 주한미군의 서해 공중훈련 중 한·미·중 전투기가 한때 서해 상공에서 대치한 사건을 둘러싸고 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관이 안규백 국방부 장관에게 "훈련 관련 정보가 제때 전달되지 못한 점"에 '유감'을 표명한 것으로 확인됐다. 다만 주한미군 측은 "군사 대비태세 관련 사안에 대해서는 사과하지 않는다"며 '사과 표현' 해석에 선을 그었다.

안규백(앞줄 가운데) 국방부 장관이 지난해 8월 20일 한미연합군사령부 전시지휘소를 방문해 제이비어 브런슨(앞줄 왼쪽) 연합사령관, 강신철 부사령관 등과 함께 UFS(을지프리덤쉴드) 연습 진행 상황에 관해 대화하며 이동하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

주한미군 관계자는 24일 본지에 "주한미군은 서해 훈련 사항을 한국 측에 사전 통보했다"며 "다만 안 장관과 진영승 합참의장에게 보고가 지연된 부분에 대해 사령관이 유감을 표명한 것"이라고 밝혔다. 이어 "브런슨 사령관은 대비태세 유지와 임무 완수 능력을 보장하기 위해 정기적인 공중훈련을 시행하고 있다"며 "그 어떤 대비태세 관련 훈련도 사과의 대상이 될 수 없다"고 강조했다.

앞서 주한미군은 18일 오전 오산기지에서 F-16 전투기 100여 회 이상을 출격시켜 서해 상공에서 대규모 실전형 훈련을 실시했다. 당시 중국 공군 전투기들도 대응 출격해 서해 중간선을 사이에 둔 대치 상황이 일시적으로 발생한 것으로 알려졌다. 이 소식을 보고받은 안 장관은 다음 날인 19일 브런슨 사령관에게 직접 전화해 "한반도 주변 군사적 긴장을 높이는 훈련을 우리 측에 사전 공유하지 않았다"고 지적하며 유감을 표명했다.

진영승 합참의장과 브런슨 주한미군사령관이 지난해 10월 3일 GP·GOP 현장점검을 마치고, 장병들의 목에 한미동맹의 캐치프레이즈인 'We go Together(같이 갑시다)'가 새겨진 머플러를 걸어주고 포즈를 취했다. [사진=합참 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

이에 대해 주한미군은 "통보 절차는 정상적으로 진행됐다"며 "다만 한국 군 내부에서 보고 경로가 제때 작동하지 않은 것으로 파악된다"고 설명했다. 브런슨 사령관은 같은 날 진 합참의장과도 통화해 훈련 결과와 연합 대비태세에 대한 평가를 공유했다. 주한미군은 "사령관은 우리의 연합 방위태세와 강력한 한미 억지력 유지에 전념하고 있다"며 "고위층 간의 솔직한 논의는 동맹 조정에 필수이며, 이러한 대화 내용을 일방적으로 공개하는 것은 공동 안보 목표에 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.

이번 사안은 한미 간 군사훈련 정보 공유 체계의 실효성을 둘러싼 논란으로 확산될 가능성도 있다. 국방부와 합참 간 실시간 보고 체계, 미군 측 '사전 통보' 절차의 구체적 운용방식 등이 향후 재점검될 전망이다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동