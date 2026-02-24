경북도의회 "국회는 'TK통합법안' 논의 재개·공정 심사하라"

24일 성명 "500만 시·도민의 열망...국회가 시도민 염원에 부응해야"

경북도의회 " 'TK통합' 균형성장 초석 되도록 끝까지 노력할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '대구경북통합특별법안'이 국회 법사위 문턱을 넘지 못하고 '보류된 것'과 관련해 경북도의회가 강한 유감을 표명하고 "국회의 책임 있는 결단"을 촉구했다.

경북도의회는 24일 성명을 내고 "국회 법제사법위원회에서 '전남·광주 행정통합법안'은 통과됐으나 국가 백년대계의 양대 축인 '대구·경북 통합특별시 설치 법안'은 논의 대상에서 제외됐다"고 지적하고 "이는 500만 대구·경북 시·도민의 목소리를 외면하고 좌절과 박탈감과 상실감을 안겨 준 것"이라고 비판했다.

경상북도의회 청사 전경[사진=뉴스핌DB]

또 경북도의회는 "대구·경북 통합 논의는 단기간에 급조된 정책이 아니라, 지난 2019년부터 여러 차례의 연구 용역과 공청회, 토론회, 시·도민 의견 수렴 등 치열한 공론화 과정을 거쳐 추진해 온 결실이자 시대적 과제"라고 강조하고 "이는 단순한 행정구역 통합을 넘어, 수도권 일극 체제에 대응하고 지방소멸 위기 극복을 위한 구조적 대전환 전략"이라고 역설했다.

그러면서 경북도의회는 △대구·경북 통합특별시 설치 법안의 조속한 재심의·의결 △대구·경북의 실질적인 통합 위한 여·야의 전폭적인 입법 지원 △전남광주특별법과 대구경북특별법의 동시 의결을 국회에 촉구했다.

경북도의회는 260만 도민의 뜻을 하나로 모아 대구·경북 행정 통합의 필요성과 당위성을 국민과 정치권에 적극 알리고, 도민 공감대 확산을 위한 홍보와 설명 활동을 강화한다는 방침이다.

