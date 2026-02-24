이철우 지사 "아직 끝나지 않아...TK통합법안 마지막까지 설득 할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 국회 행정안전위원회를 통과한 '대구경북통합 특별법안'이 국회 법사위 문턱을 넘지 못하고 '보류' 처리되자 이철우 경북지사가 "아직 끝나지 않았다"며 "통합 법안의 국회 통과를 마지막까지 설득할 것"이라고 강조했다.
이 지사는 24일 자신의 SNS를 통해 "국민의힘 법사위 모 의원은 저에게 '대구경북 특별법' 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시 의회 반대 성명을 이유로 보류시켰다"며 "민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고, 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다"고 밝혔다.
이 지사는 "이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무"라고 강조하고 "전남과 경북은 소멸 위기의 최전선에 서 있고, 대구와 광주는 1인당 지역 총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다. 두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다"며 거듭 대구경북통합 특별법안의 국회 통과 필요성을 역설했다.
그러면서 이 지사는 "지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다"며 "아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다"고 했다.
