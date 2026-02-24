우리투자증권, 발행어음 수신금리 0.3%포인트 인상

정기예금 최고 연 3.3% 적용

CMA Note도 최고 연 2.95%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 24일 발행어음 기반 수신상품 금리를 인상했다고 밝혔다. 인상된 금리는 지난 12일부터 적용됐다.

이번 금리 조정은 정기예금, 회전(복리)정기예금, CMA Note 등 주요 상품을 대상으로 180일 이상 예치 구간의 금리를 0.3%포인트 상향한 것이 골자다. 예치 기간에 따른 추가 금리 혜택도 제공한다.

정기예금과 회전(복리)정기예금은 개인, 세전 기준으로 ▲180~364일 예치 시 연 2.8%에서 연 3.1% ▲365일 예치 시 연 2.9%에서 연 3.2%로 인상됐다. 두 상품은 비대면 채널 가입 시 0.1%포인트 우대금리를 적용해 최고 연 3.3%가 적용된다.

우리투자증권 로고. [사진=우리투자증권]

CMA Note는 개인, 세전 기준 ▲180일 이상 269일 예치 시 2.35%에서 2.65% ▲270일 이상 364일 예치 시 2.45%에서 2.75% ▲365일 예치 시 2.55%에서 2.85%로 조정됐다. 비대면 채널 가입 시 0.1%포인트 우대금리를 적용해 최고 연 2.95%가 적용된다.

우리투자증권은 해당 수신상품이 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합해 1인당 최대 1억원까지 보호된다고 안내했다. 보호 한도는 이 회사의 다른 보호상품과 합산 기준이다.

우리투자증권 관계자는 "금리 경쟁력을 강화했다"며 "고객 중심의 금융상품과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com