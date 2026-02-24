신한자산운용, SOL 반도체액티브 '대표상품' 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용은 24일 메모리와 파운드리 비중을 확대한 'SOL 한국형글로벌반도체액티브' 상장지수펀드(ETF)를 반도체 시장 흐름에 대응하는 대표 상품으로 제시했다.
해당 ETF는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 메모리 3사 편입 비중을 약 45% 수준으로 구성했다. 동시에 TSMC와 삼성전자 등 파운드리 핵심 2개사 비중을 약 33% 수준으로 편입했다.
구성 종목 비중은 삼성전자 23.4%, TSMC 20.6%, SK하이닉스 14.9%, 마이크론 7.5%다. 이 외에 브로드컴 6.9%, 엔비디아 6.7%, ASML 5.0%, AMD 3.1% 등을 담고 있다.
신한자산운용은 AI 확산에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가와 함께 GPU, HBM, SSD로 이어지는 반도체 인프라 구조 변화에 대응해 포트폴리오를 구성했다고 설명했다.
'SOL 한국형글로벌반도체액티브'는 국내외 반도체 기업에 분산 투자하는 액티브 ETF로, 시장 트렌드에 따라 종목 구성과 비중을 조절하는 전략을 적용한다.
증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 2022년 4월 상장 이후 누적수익률은 314.12%를 기록했다. 최근 1개월 수익률은 8.78%, 3개월 44.91%, 연초 이후 28.61%다.
김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "반도체 트렌드 변화에 맞춰 액티브한 종목 선별과 리밸런싱을 통해 핵심 기업에 투자할 수 있도록 시장 흐름에 대응해 나가겠다"고 말했다.
