눈·비내린 대구·경북내륙 빙판길·살얼음 '주의'...경주·포항, 25일 오전 눈·비

큰 기온차 '건강 유의'...경북동해안 '높은 너울'

경북중·북부내륙 25일 오전 가시거리 200m 미만 짙은 안개

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 포항과 경주 등 경북 남부동해안을 중심으로 25일 오전 비나 눈이 예고된 가운데 전날(24일) 많은 눈이 내린 대구·경북 내륙을 중심으로 밤새 기온이 영하권으로 떨어지면서 빙판길과 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 교통 통행과 보행 안전에 각별히 주의해야 한다.

특히 기온이 낮은 교량과 고가도로, 터널 입·출구, 이면 도로나 골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등을 중심으로 빙판길과 도로 살얼음 발생 가능성이 더욱 높겠다. 교통 안전과 보행자 안전에 각별히 주의해야 한다.

도로 살얼음 분포도(왼쪽)와 짙은 안개 발생 예상지역(가운데), 건조특보 현황.[그래픽=기상청]2026.02.24 nulcheon@newspim.com

경북 중·북부 내륙에는 25일 오전(10시)까지 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙 지역에도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히, 내륙의 강이나 호수, 골짜기 부근에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠고, 기온이 낮은 지역에서는 지면에 안개가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

기상청은 차간 거리를 충분히 유지하고 감속하는 등 교통 안전에 각별히 유의할 것을 당부했다.

대구와 경북의 25일 기온은 -6도~15도 분포를 보이겠다. 낮과 밤의 기온 차가 크므로 건강관리에 주의해야 한다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 3도, 경북 봉화 -6도, 안동·상주 -2도, 영천·울진 3도, 울진은 7도 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 14도, 경북 봉화·청송·경주 11도, 안동·문경 14도, 영덕·포항은 12도로 관측됐다.

기상청은 최근 기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 유의할 것을 당부했다.

동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

