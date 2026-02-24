KG모빌리언스 ISO 2종 통합인증…준법·부패방지 체계 구축

RM·정보보안 중점 점검

컴플라이언스 시스템 도입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KG모빌리언스는 준법경영시스템(ISO 37301)과 부패방지경영시스템(ISO 37001) 통합 인증을 획득하고 컴플라이언스 경영시스템을 도입했다고 24일 밝혔다.

이번 인증 심사는 지난해 10월부터 약 4개월간 기업문화, 사업본부, 인프라, 고객운영, 정보보안, 리스크 관리(RM) 등 전사 조직을 대상으로 진행됐다. KG모빌리언스는 IT 기반 금융서비스 기업 특성을 고려해 RM 체계와 정보보안 부문을 중점적으로 심사받아 인증을 획득했다.

ISO 37001은 조직 내 부패 리스크를 예방·관리하기 위한 국제 표준이며 ISO 37301은 법규와 내부 규정 준수를 위한 컴플라이언스 경영시스템을 평가하는 국제 인증이다. 이는 투명성과 지속가능경영 역량을 객관적으로 검증하는 지표로 활용된다.

KG모빌리언스 로고. [사진=KG모빌리언스]

KG모빌리언스 측은 "향후 글로벌 시장 진출을 염두에 두고 국제 기준에 부합하는 내부 경영 시스템을 선제적으로 구축하기 위해 이번 인증을 추진했다"며 "이를 통해 해외 투자자 신뢰 제고와 함께 중장기적 성장 기반 마련에도 기여할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.



한편 KG모빌리언스는 지난 2024년 ESG 경영추진본부를 신설, ESG 전략 수립과 내부 통제 체계 정비를 통해 지배구조 투명성을 강화해 왔다.

dconnect@newspim.com