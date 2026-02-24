李대통령, 충남·대전 통합 보류에 "무리하지 말라는 게 정부의 입장"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 24일 국회 법제사법위원회가 광역자치단체 통합법안 3건 중 전남·광주 행정통합 특별법안만 처리한 것을 두고 "천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감없이 일방적으로 강행할 수는 없다"며 "야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '이 대통령이 직접 요청했던 충남·대전 행정통합 특별법안 처리가 무산됐다'는 내용의 언론보도를 공유하면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "'충남·대전'은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다"며 "100%는 아니더라도 최소한 해당지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다. 오해가 없기를 바란다"고 했다.

한편, 여당인 더불어민주당은 2월 임시국회 회기 중 전남·광주 통합 특별법안을 본회의에서 처리할 방침이다. 해당 법안이 본회의를 통과하면 6·3 지방선거에서 전남·광주 통합 단체장을 선출할 수 있게 된다.

