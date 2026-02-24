李대통령, 충남·대전 통합 보류에 "무리하지 말라는 게 정부의 입장"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 24일 국회 법제사법위원회가 광역자치단체 통합법안 3건 중 전남·광주 행정통합 특별법안만 처리한 것을 두고 "천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감없이 일방적으로 강행할 수는 없다"며 "야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '이 대통령이 직접 요청했던 충남·대전 행정통합 특별법안 처리가 무산됐다'는 내용의 언론보도를 공유하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "'충남·대전'은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다"며 "100%는 아니더라도 최소한 해당지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다. 오해가 없기를 바란다"고 했다.
한편, 여당인 더불어민주당은 2월 임시국회 회기 중 전남·광주 통합 특별법안을 본회의에서 처리할 방침이다. 해당 법안이 본회의를 통과하면 6·3 지방선거에서 전남·광주 통합 단체장을 선출할 수 있게 된다.
