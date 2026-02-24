전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
사회 법원·검찰

조희대, '與 사법개혁 강행'에 법원장 긴급소집… 효과는 '불투명'

법조계 "아무 것도 안 할 순 없으니 의견 수렴하는 정도"
與, 25일부터 '법왜곡죄-재판소원-대법관 증원' 순차 처리할듯

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 국회의 '사법개혁 3법'(재판소원·법 왜곡죄·대법관 증원) 처리가 코앞으로 임박하자, 조희대 대법원장이 전국 법원장들을 긴급 소집했다. 사법부 수장의 이례적 움직임이지만, 여당의 입법 강행 기류를 되돌리기엔 역부족이라는 회의론도 번지고 있다.

24일 법조계에 따르면 대법원은 25일 오후 2시 대법원 청사에서 전국법원장회의를 열어 '사법개혁 3법'에 대한 대응 방향을 논의할 예정이다. 이날 회의에서는 각급 법원장이 법안의 위헌성과 사법권 훼손 우려를 공식적으로 제기할 가능성이 크다.

국회의 '사법개혁 3법'(재판소원·법 왜곡죄·대법관 증원) 처리가 목전에 다가온 가운데 조희대 대법원장이 전국법원장회의를 소집하며 긴급하게 대응책 마련에 나서고 있다. 조희대 대법원장. [사진=뉴스핌DB]

법원 내부에선 여당의 사법개혁 드라이브가 현실화할 것이란 불안이 커지고 있다.

서울고법의 한 부장판사는 "사법제도의 근간을 뒤흔드는 법안을 이렇게 단기간에 밀어붙일 이유가 무엇이냐"며 "찬반 양측이 객관적 근거를 두고 공론화하는 과정이 필요하다"고 말했다.

조 대법원장도 전날 출근길에 "이번 법안들은 대한민국 사법부가 탄생한 뒤 80년 가까이 유지돼온 제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것"이라며 강한 우려를 표명했다. 그러나 여당의 입법 추진 속도가 꺾이지 않자, 법원 수장으로서 조직 내 총의를 모아 대응 논리를 세우려는 취지로 풀이된다.

다만 법조계 일각에선 이번 회의가 '의견 수렴 이상의 의미를 갖기 어렵다'는 냉정한 전망도 나온다.

장영수 고려대 법학전문대학원 교수는 "이런 상황에서 아무 일도 하지 않을 수는 없기 때문에 법원장들의 입장을 정리하는 수준일 것"이라며 "입법 절차를 실제로 막을 수 있을 가능성은 높지 않다"고 말했다.

민주당은 이날 상법 개정안 처리를 마무리한 뒤, 26일부터 '법 왜곡죄·재판소원·대법관 증원' 법안을 차례로 상정해 처리할 계획인 것으로 알려졌다. 사법부 안팎에서는 "사법권 독립의 경계선이 무너질 수 있다"는 우려가 거세지고 있다. 

재판소원법(헌법재판소법 개정안)은 상고심 등으로 확정된 법원 판결이 헌법재판소 결정에 반하거나 기본권 침해 소지가 있을 경우 헌법소원을 허용하는 것을 골자로 한다.

대법관 증원법(법원조직법 개정안)은 현재 14명인 대법관을 26명으로 늘리는 내용을 담고 있다. 법 왜곡죄(형법 개정안)는 수사·기소·재판에서 법리를 왜곡한 판사, 검사 등을 처벌할 수 있는 형벌 조항을 신설하는 내용이다.   

hong90@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

