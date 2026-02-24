전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

국회 '대전·충남 통합법 보류'에 대통령·이장우 시장 뜻이 통했나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

대전시장 "처리보류 잘된일...졸속통합, 혼란 초래"
이재명 대통령도 "충청권 행정통합 일방적 강행 곤란"
'속도 조절'·'내실' 거듭 강조…행정통합 논의 새 국면

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 이장우 대전시장은 정부·여당(민주당)이 추진해 온 '대전·충남 통합특별법'이 국회 법제사법위원회(법사위)의 처리 보류 결정에 대해 "아주 잘된 일"이라며 환영의 뜻을 밝혔다. 이는 행정통합의 중차대한 사안은 충분한 논의와 정교한 법안 설계가 선행 조건임을 분명히 한 것으로 의미를 더한다.

이장우 시장은 24일 오후 국회 본청 앞에서 열린 '대전·충남 졸속 통합 반대 범 시·도민 총궐기대회'에 참석해 여당인 더불어민주당의 입법 독주를 강하게 비판했다.

24일 오후 국회 본청 앞에서 열린 '대전·충남 졸속 통합 반대 범 시·도민 총궐기대회'에 참석한 이장우 대전시장(오른쪽)과 김태흠 충남지사(왼쪽). [사진=국민의힘TV 화면 캡쳐] 2026.02.24 gyun507@newspim.com

이날 집회에는 김태흠 충남지사를 비롯해 성일종·강승규 의원, 조원휘 대전시의장, 홍성현 충남도의장, 이은권 국민의힘 대전시당위원장 등 지역 정·관계 인사와 시·도민 등 2000여 명이 참석해 목소리를 높였다.

궐기대회 직후 기자들과 만난 이 시장은 "행정통합은 대한민국의 백년대계를 좌우할 중차대한 사안"이라면서 현재 여당이 주도하는 방식의 통합 추진을 '졸속'이라며 규탄했다.

그는 "지방분권이라는 기초 설계를 제대로 하지 않은 채 통합만을 강행한다면 지역 사회는 극심한 혼란에 빠질 수밖에 없다"며 "대전과 충남이 스스로 지역의 미래를 설계할 수 있는 재정권과 고도의 자치권이 법적으로 보장될 때 비로소 진정한 통합이 가능하다"고 강조했다.

특히 이 시장은 현재 민주당 중심으로 제출된 법안들이 지방자치의 핵심적 가치를 담아내지 못하고 있는 점을 지적하면서 문제로 제기했다. 그는 "이 같은 부실한 내용으로는 지역이 수도권과 경쟁할 수 없다"며 "항구적인 재정 지원책과 인사와 조직, 사업권 전반에 걸친 실질적인 권한이 법률에 명확히 명시돼야 한다"고 주장했다.

여당 측에서 법안 처리 무산의 책임을 국민의힘 탓으로 주장할 가능성에 대해서도 이장우 시장은 단호한 태도를 보였다. 그는 "설계가 미흡한 법안을 일단 통과시키고 보자는 식의 논리는 결국 시·도민의 불행으로 이어진다"며 "좋은 법안을 만들지 못한 책임을 전가하는 것은 적절하지 못한 처사"라고 일축했다.

이번 지방선거를 통합 시장 선출의 적기로 보는 시각에 대해서도 이 시장은 신중한 입장을 보였다. 이는 "행정통합은 몇 개월 만에 결론을 낼 수 있는 가벼운 사안이 아니다"라는 인식으로 "국민적 공감대 형성과 전문가들의 심도 있는 의견 수렴 과정을 거쳐 그 결과가 법안에 충실히 반영돼야 한다"며 내실 있는 준비를 촉구했다.

이장우 시장은 "졸속으로 추진된 통합의 피해는 고스란히 국민과 지역 주민의 몫으로 돌아간다"며 "시·도민의 의견을 폭넓게 수렴하고 실질적인 자치권이 담보되는 제대로 된 법안을 만드는 것이 무엇보다 우선돼야 한다"고 재차 역설했다.

이처럼 이 시장의 일관되고 강경한 입장 표명은 결국 국회 법사위에서 처리가 보류되는 결과로 이어졌다.

이후 이재명 대통령도 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "일방적으로 통합을 강행할 수는 없다"고 밝히면서 귀추가 주목된다.

이 대통령은 "충남·대전은 야당과 충남시·도의회가 통합을 반대하는데, 이런 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장"이라고 표명했다.

이어 "100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다"고 강조하면서도 "(혹시라도)오해가 없길 바란다"고 입장을 전했다.

이처럼 대통령과 광역단체장이 '속도 조절'과 '내실'을 거듭 강조함에 따라 향후 충청권 행정통합 논의는 새로운 국면을 맞을 것으로 보인다.

한편 이날 국회 법제사법위원회는 전체회의에서 민주당 주도로 '전남·광주 행정통합특별법'을 처리했으나, 지역 내 반대 여론이 거센 대전·충남 및 대구·경북 통합법에 대해서는 추가 논의가 필요하다는 판단하에 처리를 보류했다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동