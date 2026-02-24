휴비츠 결산배당 25% 인상…주당 250원 지급

총 26억4000만원 규모, 전년 주당 200원서 상향

영업권·개발비 손상 반영에도 배당 유지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 의료기기 업체 휴비츠는 2025년 결산배당으로 보통주 1주당 250원을 지급할 예정이라고 24일 밝혔다. 이는 전년 결산배당(주당 200원) 대비 25% 인상이다. 배당금 총액은 약 26억4000만원 규모다.

휴비츠 측은 "결산 과정에서 영업권과 개발비 등 무형자산에 대한 손상 처리를 반영했다"며 "이번 손상 처리는 장부상 인식되는 비현금성 회계 비용으로 현금 유출과는 무관하다"고 설명했다.

또 "이번 조치로 향후 매년 발생하던 무형자산 상각비 부담을 줄였다"며 "매년 약 20억원(총 80억원 규모)의 고정비 부담이 해소되는 효과가 있다"고 덧붙였다.

휴비츠 평촌 사옥. [사진=휴비츠]

휴비츠는 북미 시장 공략 강화를 위해 기존 텍사스 법인을 정리하고 캘리포니아로 미국 거점을 재편했다고 밝혔다. 이 과정에서 일회성 비용 부담이 일부 발생했으나 운영 효율성과 수익성 개선 기반을 마련했다는 게 회사 설명이다. 휴비츠는 현지 영업·마케팅 기능을 강화하고 딜러 및 파트너 네트워크 접근성을 높여 북미 매출 확대 기반을 구축하겠다는 방침이다.

덴탈 사업도 확대한다. 휴비츠는 지난해 4분기부터 시작된 덴탈 사업 매출이 올해 실적에 본격 반영될 것으로 기대했다. 안광학 본업의 수익 기반에 덴탈 사업의 체질 개선 효과가 더해지며 2026년 실적이 회복세에 접어들 것이라는 전망이다.

한편 휴비츠는 책임 경영 차원에서 2025년도 경영진 및 임직원 성과급을 지급하지 않기로 결정했다.

