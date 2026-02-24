미래에셋증권, 6354억 주주환원 결의…역대 최대 규모

현금·주식배당 4653억 확정

자사주 소각 1701억 포함…환원 성향 40%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 약 6354억원 규모의 주주환원안을 이사회에서 결의했다고 24일 밝혔다. 역대 최대 규모다.

이날 이사회에서는 현금 및 주식 배당, 자사주 소각, 신규 사외이사 선임 등을 의결했다. 2025 사업연도 총 주주환원 규모는 배당과 자사주 소각을 포함해 약 6354억원이다.

배당총액은 4653억원이다. 현금배당은 약 1744억원으로 보통주 1주당 300원이며 주식배당은 약 2909억원으로 보통주 1주당 500원 상당 주식이다. 배당 기준일은 다음달 17일이다. 현금 및 주식 배당은 오는 3월 24일 정기주주총회 승인 후 1개월 이내 지급할 예정이다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

배당총액은 이사회 전일 종가 기준으로 지난해 현금 배당금 1467억원과 비교하면 3배 이상 수준이다.

자사주 소각은 보통주 약 1177만주, 2우선주 약 18만주를 대상으로 진행한다. 지난해 11월 소각한 보통주 및 우선주 약 405만주 규모까지 합산하면 소각 금액은 약 1701억원이다.

이에 따라 당기순이익 약 1조5000억원을 기준으로 한 주주환원 성향은 약 40%다.

이사회에서는 안수현 사외이사(감사위원) 선임 안건도 결의했다. 안 후보자는 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장으로 금융감독원 소비자부문 위원, 디지털자산보호재단 비상임이사 등을 맡고 있다.

또 임직원 책임경영 강화를 위해 보통주 약 20만주를 주요 직책자 등에게 교부하는 자사주 처분안도 의결했다.

이와 함께 상법 개정에 맞춰 정관을 정비하기로 했다. 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 전자주주총회 제도를 도입한다. 감사위원 선·해임 시 의결권 제한을 강화하는 내용도 포함됐다.

미래에셋증권 관계자는 "실적에 맞춰 배당 규모를 역대 최대로 확대하는 한편 실적의 약 30%가 미실현이익이라는 점과 자본효율성을 제고하는 차원에서 현금배당과 주식배당을 병행했다"며 "보통주 약 1177만주와 우선주 약 18만주의 자사주 소각도 함께 진행해 총 발행주식 수는 감소시킬 것이며 자기자본은 지속적으로 확충하고 상황에 맞는 주주환원정책으로 글로벌 금융그룹으로 성장할 것"이라고 전했다.

