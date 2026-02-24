전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령 "선거 범죄에 너무 느슨…흑색선전·관권·금권선거 엄정 대응"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

경찰·검찰·중앙선관위에 주문
공포안 35건, 법률안 1건 의결

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일 "흑색선전과 관권선거, 금권선거 등 선거 관련 3대 중대 범죄에 엄정 대응하라"고 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 서면브리핑으로 전했다. 

이 대통령은 이날 청와대에서 6회 국무회의를 주재하면서 "허위 사실 공표처럼 선거 분위기를 흐리는 범죄에 너무 느슨해진 것 같다"면서 중앙선거관리위원회와 검찰, 경찰 등 선거 관리 기관에 본격적인 선거철이 오기 전 엄정 대응 지침을 미리 강조할 필요가 있다고 주문했다.

이재명 대통령이 10일 오전 청와대 세종실에서 5회 국무회의를 주재하고 있다. 왼쪽은 김민석 국무총리, 오른쪽은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. [사진=청와대]

강 대변인은 "비공개 회의에서는 희토류 안정화 대책이 보고됐다"며 "주무 부처인 산업통상부는 다른 부처 협조가 필요한 사안이라면서 실무 협의 차원에서 지원을 요청했다"고 했다.

또 이 대통령은 국무위원들에게 "개별적인 제안이 있으면 언제든 연락을 주고 논의해도 좋다"고 언급했고, 김영훈 고용노동부 장관에게는 "우리나라 산업재해 사고가 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 줄어야 한다"고 강조했다.

강 대변인은 "이 대통령은 의대 정원 문제와 관련해서는 정은경 보건복지부 장관에게 확인하고, 국가교육위원회와 교육부를 향해서는 교육 관련 현안과 과제를 챙길 것을 지시했다"고 설명했다.

이날 국무회의에서는 촉법소년 연령 하향에 대한 토의가 있었으며, 인구감소지역 인구 증감 분석, 하천·계곡 내 불법 점용 시설 정비계획, 희토류 공급망 안정화 대책 등 3건의 부처 보고가 있었다.

또 재정경제부가 마련한 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 운영, 국가유산청의 48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 등 2건의 부처 협조 사항도 공유됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 제4회 국무회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.02.03 photo@newspim.com

이어 법률공포안 35건, 법률안 1건, 대통령령안 40건, 일반안건 4건이 심의·의결됐다. 의결된 안건 중에는 이재명 정부의 국정과제와 관련된 법령이 28건 포함됐다.

주요 법령을 살펴보면 ▲모든 형태의 입장권 부정 판매를 금지하고 암표 판매 수익을 몰수·추징하는 공연법 ▲국민체육진흥법 ▲생산직 근로자의 비과세 급여 기준을 완화하는 소득세법 ▲다자녀 가구의 월세 세액공제 대상 주택 범위를 확대하는 조세특례 제한법 등의 시행령 개정안이 의결됐다. 

토지거래 허가구역과 조정대상 지역이 겹친 지역에서 다주택자가 임대 중인 주택을 처분할 경우, 매수인에게 한시적으로 실거주 의무를 유예해 매도 의지가 있는 다주택자에게 매도 기회를 부여하는 부동산거래신고법 시행령 개정안도 의결됐다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동