키움운용 소규모 ETF 4종목, 내달 상장폐지

신탁원본액 20억원~36억원 규모

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 키움투자자산운용이 운용하는 소규모 상장지수펀드(ETF) 4종목에 대해 상장폐지를 요청함에 따라 오는 3월 26일 해당 종목을 상장폐지할 예정이라고 24일 밝혔다.

상장폐지 대상은 ▲KIWOOM 글로벌퓨처모빌리티 ▲KIWOOM 미국 산업 ETF ▲KIWOOM 차이나 커넥트 A50 MSCI ▲KIWOOM Fn유전자혁신기술 등 4종목이다. 신탁원본액은 20억~36억원, 순자산총액은 25억~51억원 규모다.

KIWOOM 글로벌퓨처모빌리티 ETF는 MSCI ACWI IMI 퓨처모빌리티 ESG 지수를, KIWOOM 미국 산업 ETF는 STOXX USA ETF Industry Index(KRW)를 기초지수로 한다. KIWOOM 차이나 커넥트 A50 MSCI ETF는 MSCI China A50 Connect Index를, KIWOOM Fn유전자혁신기술 ETF는 FnGuide 유전자혁신기술 지수를 각각 추종한다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

투자자는 상장폐지 예정일 2거래일 전인 다음달 24일까지 유동성공급자(LP)가 제시하는 호가로 매도할 수 있다. 오는 3월 25일에는 매매거래가 정지되며 상장폐지일은 다음달 26일이다.

상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 투자자에게는 순자산가치에서 운용보수 등 비용을 차감한 해지상환금이 오는 3월 30일 지급될 예정이다.

