에스팀, 일반 청약 경쟁률 1960대 1 기록

청약 증거금 3조7501억원…내달 6일 코스닥 상장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 에스팀은 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 1960.87대 1의 경쟁률을 기록했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 23~24일 이틀간 진행된 청약에서 180만주 모집에 총 8억8374만1430주가 몰렸고 청약 증거금은 3조7501억원, 청약 건수는 50만4443건으로 집계됐다.

에스팀은 앞서 이달 9~13일 5거래일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총 2263개 기관이 참여해 1335대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따라 공모가를 희망 밴드 상단인 8500원으로 확정했다. 당시 전체 참여 기관 중 99.9%가 공모가 상단 이상의 가격을 제시하며 높은 기관 수요를 확인했다.

에스팀 로고. [사진=에스팀]

상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "수요예측의 좋은 분위기가 이어져 많은 투자자분들이 청약에 참여해 주셨다"며 "에스팀의 사업 모델과 성장성에 대한 신뢰가 반영된 결과"라고 평가했다.

에스팀은 브랜드의 아이덴티티 제고 및 리브랜딩을 위한 콘텐츠 제작 전 과정을 수행하는 브랜드 밸류 크리에이션 기업이다. 글로벌 럭셔리 브랜드를 비롯해 패션, 뷰티, 엔터테인먼트 등 다양한 산업군에서 연간 약 2000건의 콘텐츠 프로젝트를 수행하고 있다.

특히 자체 IP(지식재산권)를 통해 회사-브랜드-아티스트가 동반 성장하는 선순환 구조를 구축했으며 이를 기반으로 본격적인 이익 성장 궤도에 진입했다는 평가다. 에스팀은 콘텐츠 제작 역량과 아티스트 IP 경쟁력을 통해 브랜드 인큐베이팅 사업에도 진출했다.

회사는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금으로 유망 K-패션 브랜드 인큐베이팅 투자 확대, 플래그십 스토어 설립, 자체 수익형 콘텐츠 IP '캣워크페스타' 해외 진출 등에 사용할 계획이다.

김소연 에스팀 대표이사는 "에스팀을 믿고 청약에 참여해주신 투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후 글로벌 시장에서 주목받는 K-패션 대표주자로 성장하겠다"고 밝혔다.

한편 에스팀은 이달 26일 납입을 거쳐 오는 3월 6일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

