전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

[AI 부동산 투데이] 집값 상승 전망, 3년 만에 최대 폭 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2월 23일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
2월 주택가격전망지수 43개월 만의 급락
농지 등 투기 목적 보유자 정조준
서울 아파트 분양가, 3.3㎡당 5200만원도 뚫어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 2월 24일 건설·부동산 업계는 정부의 강력한 시장 개입 의지로 한풀 꺾인 집값 상승 기대감과 달리, 끝을 모르고 치솟는 분양가와 역대 최저 수준의 입주 물량 소식에 주목했습니다. 주택가격전망지수가 석 달 만에 하락세로 돌아섰지만 서울 아파트 3.3㎡ 분양가는 5000만원을 훌쩍 넘기며 내 집 마련의 문턱을 높이고 있습니다.  

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 집값 상승 기대 꺾였다…정부 '부동산 정상화' 고삐

정부의 잇따른 부동산 대책 영향으로 소비자들의 집값 상승 기대감이 3년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 한국은행이 발표한 이달 주택가격전망지수는 108을 기록하며 전월 대비 16포인트(p) 급락해 석 달 만에 하락세로 전환했습니다.

시장 변화 속에서 이재명 대통령은 국무회의 등을 통해 비정상의 정상화를 강조하며 강력한 시장 개입 의지를 재확인했습니다. 집값이 계속 오를 것이라는 기대가 줄어드는 것은 당연하다며 투기 및 투자용 주택 보유에 대한 엄중한 경고 메시지를 내놨습니다. 아파트뿐만 아니라 투기 대상이 된 농지 문제까지 지적하며 필요 시 전수조사와 매각 명령 등 강도 높은 근본 대책을 마련할 것을 지시해 향후 고강도 규제 기조가 이어질 전망입니다.

◆ 서울 민간아파트 분양가 또 역대 최고…3.3㎡ 5274만원

주택도시보증공사(HUG) 발표한 자료에 따르면 서울 민간아파트 분양가가 또 다시 역대 최고치를 경신했습니다. 지난달 기준 서울 민간아파트의 3.3㎡ 평균 분양가는 5273만7000원으로 전월 대비 0.08% 상승했습니다. 전국 기준 3.3㎡당 분양가 역시 2002만4000원을 기록하며 2000만원대를 유지했습니다.

고금리 기조와 함께 건설 원자재 가격 및 인건비 등 공사비 상승세가 꺾이지 않으면서 분양가 오름세를 부추긴 것으로 분석됩니다. 치솟는 분양가에 청약 대기자들의 자금 마련 부담이 가중되고 있지만, 한편으로는 지금이 가장 싸다는 인식이 퍼지면서 입지와 브랜드가 검증된 단지를 중심으로 쏠림 현상이 더욱 심화될 것이라는 예상도 나옵니다.

◆ 3월 전국 집들이 물량 1만가구 하회…올해 최소치

다가오는 3월 전국 아파트 입주 물량이 1만가구 아래로 떨어지며 올해 월별 예상 물량 중 최소치를 기록할 것으로 보인다. 부동산 정보업체 '직방'에 따르면 다음달 전국 아파트 입주 예정 물량은 총 9597가구로 집계됐습니다. 지난해 3월 입주 물량인 2만7251가구와 비교하면 절반에도 미치지 못할 만큼 크게 감소한 수준입니다.

실수요자들의 관심이 집중되는 수도권과 서울 지역의 입주 가뭄이 심화하면서 본격적인 봄 이사철을 앞두고 임대차 시장의 수급 불균형 우려가 점차 커지고 있습니다. 실질적인 주택 공급 지표인 입주 물량이 이처럼 크게 쪼그라들면서 가성비 신축 아파트 품귀 현상과 함께 전셋값 상승 압력 등 시장의 불안 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 지배적입니다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동