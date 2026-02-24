대구 테크노폴리스로 주행 버스 눈길 미끄럼 사고...6명 부상

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 24일 오후 3시 30분쯤 대구시 달성군 유가읍 테크노폴리스로 도로에서 주행하던 버스가 눈길에 미끄러져 탑승객 6명이 다쳤다.

신고를 받은 대구소방은 구조 인력 12명과 장비를 급파해 부상자들을 구조, 병원으로 이송했다.

24일 오후 3시30분쯤 대구시 달성군 유가읍 테크노폴리스로 도로에서 주행하던 버스가 눈길에 미끄러져 탑승객 6명이 다쳤다.[사진=대구소방본부]2026.02.24

이 사고로 6명이 다쳐 이 중 3명이 병원으로 이송됐다.

경찰은 버스가 단독으로 눈길에 미끄러진 것으로 보고 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.

