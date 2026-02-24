대구 테크노폴리스로 주행 버스 눈길 미끄럼 사고...6명 부상

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 24일 오후 3시 30분쯤 대구시 달성군 유가읍 테크노폴리스로 도로에서 주행하던 버스가 눈길에 미끄러져 탑승객 6명이 다쳤다.
신고를 받은 대구소방은 구조 인력 12명과 장비를 급파해 부상자들을 구조, 병원으로 이송했다.
이 사고로 6명이 다쳐 이 중 3명이 병원으로 이송됐다.
경찰은 버스가 단독으로 눈길에 미끄러진 것으로 보고 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
