미래에셋증권 투자전략 라인 재편…리서치 수장 교체

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 WM STUDIO 부문대표와 투자전략부문대표, 리서치센터장에 대한 인사를 실시했다고 24일 밝혔다.

이번 인사로 김민균 투자전략부문대표는 WM STUDIO 부문대표로, 박희찬 리서치센터장은 투자전략부문대표로 자리를 옮겼다. 성장기업분석팀 박연주 이사는 미래에셋증권 최초의 여성 리서치센터장으로 선임됐다.

김민균 부문대표는 글로벌 금융시장에 대한 깊이 있는 통찰과 자산배분전략 역량을 바탕으로 투자전략부문을 이끌었으며 박희찬 신임 부문대표는 국내외 금융시장과 산업 전반에 대한 심층분석을 기반으로 거시경제 및 투자전략 등을 제시하며 리서치 조직을 총괄해왔다.

왼쪽부터 김민균 WM STUDIO 부문대표, 박희찬 투자전략부문대표, 박연주 리서치센터장. [사진=미래에셋증권]

박연주 신임 리서치센터장은 테슬라, 구글 등 글로벌 혁신테크 기업 중심으로 전문적인 분석을 제시해온 애널리스트로 미래에셋증권 최초의 여성 리서치센터장으로 선임됐다.



미래에셋증권 측은 "이번 인사는 최근 주식시장 활성화와 투자 수요 확대에 발맞춰 WM비즈니스 경쟁력과 투자전략을 고도화하기 위해 실시됐으며 AI 활용을 통한 데이터 마케팅 강화와 고객자산배분 역량을 강화하기 위함"이라며 "Mirae Asset 3.0 시대의 출발점에 선 미래에셋증권은 지속적으로 글로벌 투자전문회사로서의 경쟁력을 강화하고 Client First 원칙을 기반으로 고객의 장기적 자산형성에 기여하겠다"고 전했다.

다음은 미래에셋증권 주요 인사 프로필이다.

◇ 김민균 WM STUDIO 부문대표(1976년생)

▲ 학력 :

- 휘문고

- 연세대학교 산업공학



▲ 경력 :

- 신영증권 입사(2003)

- 신한금융투자 입사(2006)

- 골드만삭스증권 입사(2008)

- 미래에셋증권 입사(2016)

- 고객자산배분본부장

- 투자전략부문대표

- WM STUDIO 부문대표(현)



◇ 박희찬 투자전략부문 부문대표(1973년생)

▲ 학력 :

- 마산고

- 서울대학교 경제학

- 서울대학교 경제학 석사



▲ 경력 :

- 하나은행 입사(2001)

- 교보생명 입사(2004)

- 미래에셋증권 리서치센터 입사(2006)

- 글로벌자산배분팀 팀장

- 리서치센터장

- 투자전략부문 부문대표(현)



◇ 박연주 리서치센터장(1980년생)

▲ 학력 :

- 거창고

- 서울대학교 경영학



▲ 경력 :

- 미래에셋증권 입사(2005)

- 성장기업분석팀 팀장

- 리서치센터장(현)

