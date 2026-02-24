전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/24)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월24일 제공한 콘텐츠입니다.

사모신용 불안의 전염 우려...도이체의 4가지 지표는 '아직'

S&P BDC 지수 구성 펀드의 NAV 대비 주가 비율 중앙값 추이 [자료=도이체방크]

"주식시장의 불온한 괴리…월가 방어 수위 VIX 35급"


FTAI에비 ①퇴역 엔진으로 AI 전력난 우회로 튼다

FTAI에비에이션 2025년 3분기 결산 보충자료 갈무리 [사진=FTAI에비에이션]

[AI의 종목 이야기] IBM 주가, 앤스로픽 도구 하나에 25년 최대 낙

IBM 주가 월간 낙폭 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 블랙스완의 탈레브 "소프트웨어 파산 사태 대비해라"

블랙스완의 저자 나심 탈레브 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 옵션시장, 소프트웨어 론 ETF 풋옵션 쇄도

인베스코 시니어론 ETF의 이번 달 누적된 풋옵션 40만여계약, 행사가격 작년 4월 저점보다 낮은 20달러 수준으로 추산 [자료=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "파라마운트, WBD 인수가 종전 30弗서 상향"

미국 캘리포니아주 버뱅크에 있는 워너브러더스 스튜디오 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] '비만약 카피캣 역풍' 힘스, 결산 공개 뒤 7% 급락

'힘스'와 '허스'라는 각각의 브랜드 문구로 포장된 2개의 체중감량 대체약물 바이알 [사진=힘스앤드허스헬스, 블룸버그통신]

 

온체인 자본시장 도전장 FIGR ① 실물 금융자산 토큰화 앞장

피규어 플랫폼 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 다이아몬드백 "원유 공급 과잉 공포는 과장"

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 우드사이드, 배당 인상에 17개월래 최고치

우드사이드 에너지 그룹 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] EA 인수 딜 앞두고 '편법 채무 상환' 논란

일렉트로닉 아츠 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 캐나다, 총기 난사 용의자 사전 포착한 오픈AI 불러 조사

12일 브리티시컬럼비아 추모 행사에서 헌화하는 사람들 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 페이팔, 주가 반토막에 M&A 러브콜

페이팔 [사진=블룸버그]

 

'中 4대 휴머노이드 기업' 스타덤① 밸류체인 투자기회 노린 선제 투자주

[사진 = 매직랩 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 매직랩(魔法原子∙MAGICLAB) 제품 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 화웨이, '매출 185조, 하모니 탑재 단말 4천만대'

[사진 = 화웨이 공식 홈페이지] 2025년 10월 13일~17일(현지시간) 두바이에서 열린 정보통신기술 전시회 'GITEX Global 2025'에 마련된 화웨이 전시관 모습.

 

[AI의 종목 이야기] 中 '아너', 스마트폰 업계 최초 '휴머노이드 로봇' 공개 예정

[사진 = 아너 공식 홈페이지] 중국 스마트폰 제조사 아너(榮耀∙HONOR)의 휴머노이드 로봇 시장 진출 홍보 영상 캡처.

 

[AI의 종목 이야기] 中 휴머노이드 개발사 '스피릿AI', 기업가치 2조 돌파

[사진 = 스피릿AI 공식 웨이보] 중국 스피릿AI(千尋智能∙첸쉰스마트∙Spirit AI)이 개발한 휴머노이드 로봇 '모즈1(小墨·샤오모·Moz1)'이 중국 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)의 중저우(中州) 생산기지에서 작업을 하고 있다.

 

[AI의 종목 이야기] 투자방향 풍향계, '기관 리서치' 집중 A주 리스트

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 비구이위안, 25조 규모 '역외 부채 구조조정' 가속

[사진 = 비구이위안 공식 웨이보] 중국 부동산 개발사 비구이위안(碧桂園·벽계원·컨트리가든 2007.HK) 기업 로고.

 

스파이어 테라퓨틱스 ① IBD 치료제 개발...월가 일제히 "사라"

스파이어 테라퓨틱스 로고 [사진=업체 홈페이지]

 

[AI의 종목 이야기] 아르셀엑스 78% 급등...길리어드가 최대 78억달러에 인수

길리어드 사이언스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] ASML, 2030년까지 칩 생산 50% 늘릴 기술 공개

네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 볼보, 전기 SUV 'EX30' 4만대 리콜...배터리 화재 위험

볼보의 전기 SUV 'EX30' [사진=업체 홈페이지]

 

[AI의 종목 이야기] 전문가 의견 "노보 '카그리세마' 실망감에 투자자 관심 M&A 전략으로"

노보 노디스크 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동