李대통령 "비싸다" 지적에...아성다이소, '100원 생리대' 내놨다

깨끗한나라와 손잡고 국내 100% 생산에도 착한 생리대 출시...5월 판매 계획

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 개당 100원인 '착한 생리대' 상품을 출시하며 물가 안정에 동참했다.

균일가 생활용품점 ㈜아성다이소가 깨끗한나라와 함께 '10매 1000원 생리대(개당 100원)'를 출시한다고 24일 밝혔다. 생리대 1개당 100원인 셈이다. 이재명 대통령이 비싼 국내 생리대 가격을 지적한 이후 착한 생리대 상품을 선보이며 주목받고 있다.

다이소 로고. [사진=아성다이소 제공]

해당 상품은 깨끗한나라에서 100% 국내 생산으로, 아성다이소에서 5월 판매를 계획하고 있다. 개당 100원의 생리대가 출시되면 기존 판매 중인 가격과 비교하면 최대 60% 낮아진다.

'개당 100원 생리대'는 단순한 가격 경쟁이 아닌, 아성다이소의 경영 철학인 '균일가'와 '천원 정신'을 기반으로 기획됐다.

일반적으로 생리대는 대용량 구매 시 개당 가격이 낮아지는 구조이나, 아성다이소는 고객이 '필요한 만큼, 부담 없이' 구매할 수 있도록 10매 소포장 1000원으로 가격을 설계했다. 이는 대량 구매의 여력이 없거나, 급하게 필요한 상황에서도 누구나 망설임 없이 구매할 수 있도록 하기 위함이다.

아성다이소의 핵심 가치인 '천원 정신'은 단순히 낮은 가격을 의미하는 것은 아니다. 고객이 적은 돈으로도 생활의 기본을 갖출 수 있도록 하고, 누구나 존중받는 소비경험을 제공하겠다는 철학이다. 실제로 아성다이소의 전체 상품 중 '1000원 상품'의 비중을 가장 높게 운영하며, 균일가 정책을 지속적으로 강화해 왔다.

아성다이소 관계자는 "고물가 시대가 이어지며 생필품 가격 상승에 대한 고객 부담을 무겁게 인식하고 있다"며 "다이소는 앞으로도 '균일가 정책'을 지키며, '천원 정신'을 담은 '국민가게 다이소'로서 물가안정과 생활경제에 실질적인 보탬이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

