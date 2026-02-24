[패치노트] 검은사막 모바일·창세기전 모바일·왕좌의 게임: 킹스로드

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스는 '검은사막 모바일' 8주년을 맞아 3월 3일 그래픽·시스템 전면 개편 '리마스터' 업데이트를 예고하고 월드에 8주년 테마와 벨리아 마을 '8주년 페스티벌 케이크'를 배치해 24시간 전투 경험치 100% 증가 효과를 제공한다. 3월 17일 09시까지 일일 미션으로 '8주년: 끊임없는 감사 상자'를 지급해 각종 입장권·강화 재료 보상을 주고 4월 7일 09시까지 매일 우편으로 받는 응모 티켓으로 AMD CPU·GPU, LG 그램 노트북 등 경품 이벤트를 진행한다. 3월 8일까지는 매일 보상을 주는 '8주년 및 리마스터 어드벤트 캘린더' 이벤트도 운영한다.

[사진= 펄어비스]

라인게임즈는 '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '앤 밀레니엄'을 추가하고 외전 스토리 '서풍의 광시곡' 3장과 메인 스토리 45·46장 하드 난이도를 업데이트했다. '앤 밀레니엄' 전용 무기 '크렘 드 바이올렛'과 육성 시뮬레이션 '템페스트'가 함께 추가됐으며 '카나 밀라노비치' 밸런스 상향과 월드 보스 레이드 '에러코드: 디에네' 시즌 28이 시작됐다. 3월 10일까지 코스모스 디스크 수집 이벤트, '앤 밀레니엄' 성장 지원, '카나 밀라노비치'·'낭천' 픽업 지원, '특별 전투 훈련' 등 각종 보상 이벤트가 진행된다.

넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG <왕좌의 게임: 킹스로드>의 국내·아시아 정식 출시에 앞서 PC·모바일 사전등록을 시작했다. PC 사전등록 보상으로 '북부 의상' 코스튬, 비약 선택 꾸러미, 나이트워치 보급품 상자를, 휴대폰 등록 이용자에게는 탈것·탈것 코스튬과 인게임 재화를 지급한다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 사전등록 시 프로필 테두리, 배경 꾸미기 아이템, 외형 변경권을 정식 출시 때 받을 수 있으며 공식 SNS 구독 이벤트를 통해 특별 칭호 '웨스테로스의 선구자'와 재화도 제공된다. 게임은 HBO 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 한 오픈월드 액션 RPG로, HBO 공식 라이선스를 기반으로 원작 세계관과 캐릭터를 고퀄리티로 구현 중이다.

