전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

[패치노트] 검은사막 모바일·창세기전 모바일·왕좌의 게임: 킹스로드

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스는 '검은사막 모바일' 8주년을 맞아 3월 3일 그래픽·시스템 전면 개편 '리마스터' 업데이트를 예고하고 월드에 8주년 테마와 벨리아 마을 '8주년 페스티벌 케이크'를 배치해 24시간 전투 경험치 100% 증가 효과를 제공한다. 3월 17일 09시까지 일일 미션으로 '8주년: 끊임없는 감사 상자'를 지급해 각종 입장권·강화 재료 보상을 주고 4월 7일 09시까지 매일 우편으로 받는 응모 티켓으로 AMD CPU·GPU, LG 그램 노트북 등 경품 이벤트를 진행한다. 3월 8일까지는 매일 보상을 주는 '8주년 및 리마스터 어드벤트 캘린더' 이벤트도 운영한다.

[사진= 펄어비스]

라인게임즈는 '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '앤 밀레니엄'을 추가하고 외전 스토리 '서풍의 광시곡' 3장과 메인 스토리 45·46장 하드 난이도를 업데이트했다. '앤 밀레니엄' 전용 무기 '크렘 드 바이올렛'과 육성 시뮬레이션 '템페스트'가 함께 추가됐으며 '카나 밀라노비치' 밸런스 상향과 월드 보스 레이드 '에러코드: 디에네' 시즌 28이 시작됐다. 3월 10일까지 코스모스 디스크 수집 이벤트, '앤 밀레니엄' 성장 지원, '카나 밀라노비치'·'낭천' 픽업 지원, '특별 전투 훈련' 등 각종 보상 이벤트가 진행된다.

넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG <왕좌의 게임: 킹스로드>의 국내·아시아 정식 출시에 앞서 PC·모바일 사전등록을 시작했다. PC 사전등록 보상으로 '북부 의상' 코스튬, 비약 선택 꾸러미, 나이트워치 보급품 상자를, 휴대폰 등록 이용자에게는 탈것·탈것 코스튬과 인게임 재화를 지급한다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 사전등록 시 프로필 테두리, 배경 꾸미기 아이템, 외형 변경권을 정식 출시 때 받을 수 있으며 공식 SNS 구독 이벤트를 통해 특별 칭호 '웨스테로스의 선구자'와 재화도 제공된다. 게임은 HBO 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 한 오픈월드 액션 RPG로, HBO 공식 라이선스를 기반으로 원작 세계관과 캐릭터를 고퀄리티로 구현 중이다. 

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동