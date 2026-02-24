전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

사법개혁법 대치에 '볼모'된 대미투자특위...법안 상정 못한 채 파행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

與 "국민의힘, 대미투자특별법 발목 잡으며 국익 포기"
野 "정부·여당, 야당 무시한 채 '李 대통령 구제법' 몰두"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회(대미투자특위)가 24일 두 번째 전체회의를 열었으나, 여야가 이른바 '사법개혁 3법'(법왜곡죄, 재판소원제, 대법관 증원) 처리를 두고 극한 대치에 돌입하며  법안 상정조차 하지 못한 채 파행됐다.

이에 당초 예정됐던 소위원회 구성마저 무산되며 오는 3월 9일까지 예정된 특위 활동 및 법안 처리에 경고등이 들어왔다.

이날 열린 회의에는 여야가 발의한 대미투자특별법 9건을 상정하고, 법안심사소위를 구성해 오는 25일부터 본격적인 심사에 돌입할 계획이었다.

그러나 양당의 충돌로 인해 무역·통상 전문가들을 초청한 입법공청회만 진행된 뒤 산회했다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 당 의원총회에서 "국민의힘에서 갑자기 (김상훈) 특위 위원장이 관계 장관 출석을 보류시켰다. 또 법안 상정과 소위원회 구성도 미루고 있다"고 주장했다.

한 원내대표는 "저희들이 사법개혁 관련 법안을 처리하려고 하니까 이것을 처리하면 대미투자특별법을 잡겠다는 것"이라며 "막가자는 거다. 지금 국민의힘 지도부나 의원들이 대체 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠다. 사리분별을 못하는 것"이라고 비판했다.

이어 "대미투자특별법을 갖고 발목 잡는 막 나가는 행동은 공당에서 할 수 없다고 개인적으로 확신했다"며 "위원장이 판단한 것은 지도부에서 지침이 있으니까 이렇게 나오는 것"이라고 했다.

그러면서 "국민의힘에 엄중히 경고한다. 아무리 막아도 단언컨대 대미투자특별법 반드시 통과시킨다"며 "국익과 직결되는 문제이기 때문에 국민들 여망을 담아 국익을 위해 의원들 힘과 지혜를 모아 반드시 통과시키겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김상훈 국회 대미투자특별법처리를위한특별위원회 위원장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.02.24 mironj19@newspim.com

반면 대미투자특위 소속 국민의힘 의원들은 이날 오후 소통관에서 기자회견을 열고 "정부·여당은 대미 관세 문제에 대해 초당적으로 협력하려는 야당을 무시한 채, 이른바 이재명 대통령 구제법이라 불리는 위헌적인 '사법개악 3법' 등을 일방 처리하고 있다"고 맞섰다.

이어 "앞으로는 국익과 대미투자특별법안 처리를 강조하면서, 뒤로는 민주주의와 삼권분립, 나아가 대한민국의 국익을 짓밟는 이중적 행태를 보이고 있다"고 했다.

특위 야당 간사인 박수영 국민의힘 의원은 기자들과 만나 "저희는 오늘 아침에도 업계 담당자들과 전문가 간담회를 가질 정도로 적극적으로 하고 있다"며 "그런데 여당은 이 법의 중요성을 전혀 인식하지 못하는 듯한 태도를 보이고 있다"고 비판했다.

박 의원은 활동기한인 오는 3월 9일까지 대미투자특별법을 합의 처리하는 것과 관련해 "오늘부터 민주당이 보이는 태도에 달려있다"고 했다.

그러면서 "민주당은 법을 대승적으로 처리하자고 해놓고, 사법개악법은 일방통행으로 강행하고 있다. 그렇다면 이 법도 자기들 마음대로 통과시키면 되는 것 아닌가"라며 "우리가 굳이 협조해줄 필요가 없을 것"이라고 했다.

국민의힘은 본회의에서 민주당이 강행처리를 예고한 법안들에 대해 필리버스터(무제한 토론에 의한 합법적 의사진행방해)로 대응하며, 이번 주 개최되는 상임위 일정을 전면 보이콧(거부)하기로 했다. 이에 따라 오는 25일 예정된 대미투자특위 전체회의 역시 파행될 것으로 전망된다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동