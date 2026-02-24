동아제약, 글리신 성분 함유 '판피린타임 나이트플루 건조시럽' 출시

면역력 증진과 감기 회복에 도움

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 국내 최초로 글리신 성분을 함유한 차타입 감기약 판피린타임 나이트플루 건조시럽을 출시했다고 24일 밝혔다.

판피린타임 나이트플루 건조시럽은 동아제약 감기약 브랜드 판피린에서 새로 선보이는 '판피린타임' 시리즈의 첫 번째 제품이다. 판피린타임은 감기증상이 있을 때 어떤 타임(시간)에도 빠르고 편하게 감기증상 완화에 도움을 줄 수 있다는 의미를 담았다.

판피린타임 나이트플루 건조시럽 [사진=동아제약]

판피린타임 나이트플루 건조시럽은 따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 제품이다. 아세트아미노펜, 슈도에페드린, DL-메틸에페드린, 덱스트로메토르판, 디펜히드라민 등 감기 증상 완화에 도움을 주는 주성분에 글리신과 비타민 2종을 더한 8중 복합 성분으로 콧물·목감기·발열·기침·근육통 등 주요 감기 증상 완화에 도움을 줄 수 있다.

특히 감기 면역을 돕는 아미노산 '글리신 300mg'을 함유한 점이 특징이다. 글리신은 항염 및 항산화 작용을 통해 면역 체계 조절에 도움을 줄 수 있으며, 감기 증상으로 흐트러진 수면 리듬 회복에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한 비타민 B군과 비타민 C를 함유해 감기 회복을 돕는다.

레몬 유자향으로 소비자의 기호도를 높였으며, 따뜻한 차처럼 복용할 수 있어 수분보충과 컨디션회복의 시너지를 더했다. 판피린타임 나이트플루 건조시럽은 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매할 수 있다.

판피린은 이번 신제품 출시를 통해 정제형 '판피린 티', 액상형 '판피린 큐', '판피린 나이트액' 등 다양한 제형의 라인업을 갖추며, 소비자가 자신의 기호에 맞는 제품을 선택해 감기 증상을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 감기약 브랜드로 자리매김했다.

동아제약 관계자는 "판피린타임 나이트플루 건조시럽은 국내 최초로 글리신 성분을 함유한 차타입 감기약으로, 감기 증상 완화는 물론 면역력 증진에도 도움을 줄 수 있다"며 "판피린은 다양한 제형의 감기약 라인업을 지속적으로 선보여 소비자 기호에 맞춘 맞춤형 감기 케어 솔루션을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 동아제약 연구소는 소비자 니즈를 기반으로 문제의 해결책을 찾고, 과학적 근거와 가치를 더해 더 나은 삶을 위한 솔루션을 제공하고 있다.

sykim@newspim.com