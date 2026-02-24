신한금융, 전북 금융허브 구축 본격화…"자산운용 거점으로 육성"

신한자산운용, 국내 종합자산운용사 최초로 전주 사무소 개소

전주 지역 인력 300명 수준으로 확대, 지역 일자리 창출 도모

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 =신한금융그룹이 전북 전주시에 '신한금융허브 전북혁신도시'를 출범하고 본격 가동에 나섰다. 국민연금과 연계한 자산운용 특화 금융 중심지를 육성한다는 방침이다.

신한금융그룹(회장 진옥동)은 24일 전북 전주시에 위치한 신한펀드파트너스 전주NPS본부에서 자산운용 특화 금융 생태계 조성을 위한 '신한금융허브 전북혁신도시' 출범식을 개최하고, 전북혁신도시를 연기금 연계 자산운용 특화 금융 중심지로 육성하겠다고 밝혔다.

[사진=뉴스핌] 신한금융허브 전북혁신도시' 출범식에서 앞줄 왼쪽부터 우범기 전주시장. 진옥동 신한금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사와 관계자들이 기념촬영하는 모습.

'신한금융허브 전북혁신도시'는 국민연금공단과의 협력사업을 보다 신속히 추진할 수 있도록 자본시장·자산운용 관련 주요 기능을 전북으로 모아 체계적으로 운영하는 것이 핵심이다. 이를 기반으로 실물경제와 직접 연결되는 '생산적 금융'을 지역에서 구현해 나갈 계획이다.

특히 신한자산운용은 국내 종합자산운용사 중 처음으 전주에 사무소를 열고 자본시장 비즈니스 전반이 전북에서 실질적으로 가동할 준비를 마쳤다. 아울러 청년 일자리 창출과 지역 경제 활성화를 위해 지역 대학생 및 취업 준비생을 대상으로 인턴십 채용을 진행 중이다.

신한금융은 현재 은행·증권·자산운용·펀드파트너스 등 전주 지역에 근무하는 130여 명의 인력을 단계적으로 300여 명 수준으로 확대하고, 향후 그룹의 역량을 집중해 자본시장 핵심 거점으로 육성할 계획이다.

이날 출범식에는 진옥동 신한금융그룹 회장, 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 사장, 이석원 신한자산운용 사장, 김정남 신한펀드파트너스 사장 등 그룹 경영진과 김성주 국민연금공단 이사장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사, 우범기 전주시장 등이 참석했으며 신한펀드파트너스 전주NPS 본부 개소식도 함께 진행됐다.

김관영 전북도지사는 "금융중심지 지정을 위한 강력한 동력이 될 신한금융그룹의 결정을 진심으로 환영하며, 이번 출범은 전북이 '제3금융중심지'로 도약하는 결정적 전환점이 될 것"이라며, "자산운용·농생명·기후에너지 특화 금융 생태계를 완성하여 금융중심지 지정을 위해 도정의 역량을 쏟겠다"고 말했다.

신한금융 진옥동 회장은 "오늘 출범식은 자본시장·자산운용 특화 금융허브 구축의 소중한 첫걸음"이라며, "전북혁신도시는 국민연금공단을 중심으로 자본시장 밸류체인이 집결된 곳으로, 신한금융은 직원들이 일상의 행복을 누리며 생산적 금융과 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com