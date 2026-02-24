한미 대주주 신동국 "경영간섭 의혹은 음해"…분쟁 우려엔 선 그어

"인사위원회 등에 관여한 사실 전혀 없어"

"지분 매입, 임종윤 자금 확보 도와준 차원"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스 최대주주인 신동국 회장이 최근 발생한 성비위 임원 비호 및 경영 간섭 의혹에 대해 "터무니없는 음해"라고 반박하고 나섰다. 논란 이후 처음 공개적으로 입장을 밝힌 자리에서 경영 간섭 의혹을 전면 부인하며 전문경영인 체제를 존중하고 있음을 재차 강조했다.

신 회장은 24일 오후 서울 그랜드하얏트 호텔에서 기자간담회를 열고 "최근 경영과 관련해 이상한 프레임이 발생하고 있다"며 "저는 전문경영인 체제를 약속했고 지금까지도 이를 존중해 왔으며 앞으로도 지지할 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스 최대주주인 신동국 한양정밀 회장이 24일 서울 그랜드하얏트호텔에서 열린 기자간담회에서 최근 불거진 경영간섭 논란에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.02.24 sykim@newspim.com

성비위 임원을 비호했다는 의혹은 부인했다. 그는 "저도 녹취를 보고 많이 놀랐다"며 "당시 보고받은 내용은 회식 자리에서 (가해 임원이) 직원들을 격려하는 과정에서 있었던 행동이라는 수준이었다"고 말했다. 이어 "저는 '수고했어, 수고했어'라고 격려한 정도로 알고 있었고 그 이상이라고는 전혀 인식하지 못했다"고 강조했다.

또 "인사위원회가 열린 사실도 몰랐고 중간에 어떤 관여도 하지 않았다"며 "가해자가 이미 사표를 제출하고 회사를 떠난 상태로 알고 있었다"고 설명했다.

논란이 된 녹취의 경위에 대해서도 구체적으로 해명했다. 신 회장은 "박재현 한미약품 대표가 갑자기 제 방으로 찾아와 연임을 부탁하는 과정에서 관련 이야기가 나온 것"이라며 "제가 부른 것이 아니라 본인이 먼저 찾아와 연임을 부탁하며 대화가 이뤄진 것"이라고 주장했다.

그는 이어 "이미 회사를 떠난 사람에 대해 이야기한 것일 뿐 조사나 징계에 영향을 줄 수 있는 상황이 아니었다"며 "제가 성비위 임원을 보호하거나 조사에 개입했다는 것은 사실이 아니다"라고 강조했다.

경영 간섭 논란에 대해서도 선을 그었다. 신 회장은 "저는 한미사이언스를 제외한 사업회사 임원 인사에 관여한 적이 전혀 없다"며 "그분들도 저를 잘 모르고 저도 그분들을 잘 모른다"고 말했다.

그러면서 "전문경영인은 회사의 주인이 아니고 회사의 주인은 주주들"이라며 "대주주의 역할은 전문경영인을 감시하고 균형을 잡는 것이지 경영에 직접 개입하는 것이 아니다"라고 강조했다.

앞서 신 회장이 원가 절감을 이유로 공급처를 바꾸라는 요구를 하며 경영에 개입했다는 논란에 대해서도 해명했다.

간담회에 함께 참석한 신 회장 측 변호사는 "작년 초 전문경영인 체제 안정화가 필요해 김재교 한미사이언스 대표와 4자연합의 동의를 받아 신 회장이 개인 사업을 통해 축적한 제조 노하우를 토대로 상황을 점검한 게 끝"이라며 "그 때 이후로 공장 운영 등에 대해 점검하거나 관여한 적 없으며 그 때 나온 문제점이 팔로업 되는 과정에서 원가 절감 등에 대한 의견을 낸 것 뿐"이라고 주장했다.

이날 신 회장은 이날 공시된 지분 추가 매입과 관련한 입장도 밝혔다. 한미사이언스는 이날 공시를 통해 신 회장이 코리포항 외 5인으로부터 441만32주를 장외매수했다고 밝혔다. 취득 단가는 주당 4만8469원으로 총 매입 금액은 2137억원이다. 이번 지분 취득으로 신 회장과 한양정밀의 지분율은 약 30% 수준으로 확대됐다.

시장에서는 차입까지 동원한 지분 매입을 두고 지배력을 강화하려는 의도가 아니냐는 해석이 나오고 있다. 그러나 신 회장은 "지분 취득은 기존 주주의 요청에 따라 이뤄진 것일 뿐 그 이상도 이하도 아니다"라며 확대 해석을 경계했다.

그는 "(한미약품 그룹 장남인) 임종윤 회장이 자금 사정으로 지분 매각 의사를 밝혀왔고, 이를 도와주는 차원에서 매입한 것"이라며 "경영권 분쟁이나 영향력 확대를 위한 목적은 아니다"라고 선을 그었다.

신 회장은 "저는 한미의 미래를 누구보다 믿고 있으며 앞으로도 전문경영인 체제를 존중하고 회사 발전을 위해 역할을 할 것"이라고 강조했다.

