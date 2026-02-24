태백공원묘원, 유골함 '각인 스티커' 무상 서비스…"작은 배려로 유가족 위로"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
910기 무각인 유골함에 우선 적용… ESG 경영 실천·장사문화 품격 제고

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시시설관리공단은 위탁 운영 중인 태백공원묘원이 추모관 이용 유가족을 대상으로 '유골함 각인 스티커 무상 제작·부착 서비스'를 오는 3월부터 정식 시행한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 공단 중장기 경영전략 속 '전문 장례서비스 강화 및 유가족 정서 지원 확대' 과제의 하나로 상중(喪中)에 경황이 없어 유골함 각인을 하지 못한 유가족을 위해 고인의 성명과 생년월일, 졸년월일을 정갈하게 표기한 각인 스티커를 무료로 제작·부착해 주는 서비스다.

태백공원묘원, 유골함 '각인 스티커' 무상 서비스.[사진=태백시] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

각인 스티커는 유가족이 디자인과 서체를 직접 선택할 수 있도록 구성해 예우와 가독성을 동시에 고려했으며 신청은 태백공원묘원 관리사무소 방문 접수로 이뤄진다.

공단에 따르면 현재 추모관 내 고인 표식이 각인되지 않은 유골함이 910기에 달하는 것으로 파악돼 이번 서비스를 통해 안치단의 통일성과 시각적 정돈 효과를 높이는 동시에, 유가족에게는 고인을 정성스럽게 기리는 의미를 더할 수 있을 것으로 기대된다.

공단은 이 사업을 ESG 경영 실천 사례로도 보고 있다. 수요자 중심의 공간 서비스 제공과 시설 관리 효율성 제고를 통해 추모관 환경을 개선하는 한편 유가족의 심리적 안정과 고객 만족도 향상을 동시에 도모한다는 구상이다. 무상 신청 대상은 2026년 3월 1일 이전 추모관에 안치된 사용계약 건에 한하며 사용기간 15년이 경과한 미갱신 분양분은 대상에서 제외된다.

태백시시설관리공단 관계자는 "작은 배려이지만 유가족에게는 큰 위로가 될 수 있는 서비스"라며 "앞으로도 품격 있는 장사문화 조성과 유가족 중심의 따뜻한 공공서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

