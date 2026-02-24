전남광주 행정통합법 법사위 통과…대구경북·충남대전은 추가 논의

與, 본회의서 전남·광주 통합법 처리 방침

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 전남·광주 지역의 행정통합을 위한 특별법안이 24일 국회 법제사법위원회 문턱을 넘었다. 대구·경북, 대전·충남 행정특별법은 추가 논의를 이어가기로 했다.

국회 법제사법위원회는 이날 전체회의를 열고 더불어민주당 주도로 전남·광주 행정통합특별법을 처리했다. 국민의힘 의원들은 표결에 참여하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추미애 국회 법제사법위원장이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.02.04 pangbin@newspim.com

민주당 소속 추미애 법사위원장은 "대구시 의회가 대구·경북 통합을 추진하지 말아달라는 성명서를 발표했고 대전·충남도 찬성 여론이 높지 않다"면서 "대구 경북과 대전 충남에 대해서는 지역의 상황을 듣고 추후에 논의할 필요가 있다고 보여진다"고 밝혔다.

전남·광주 행정통합특별법은 새로 출범하는 통합특별시에 서울특별시에 준하는 위상을 부여하고 이에 따른 국가의 재정 지원과 교육자치 등에 대한 특례를 부여하는 내용을 골자로 한다. 통합특별시의 부시장은 기존 2명에서 4명으로 늘어나며 차관급으로 격상된다.

민주당은 이날 오후 국회 본회의를 열어 전남·광주 행정통합특별법부터 처리한다는 방침이다.

다만 국민의힘이 민주당의 강행처리에 반발하며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 나설 경우 전남·광주 행정통합특별법의 본회의 처리는 지연될 전망이다.

seo00@newspim.com