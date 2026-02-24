전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

집행부 바꾼 개포우성4차, 시공사 설명회 개최...삼성물산·HDC현산 관심

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

새 집행부 출범 후 첫 현장설명회 개최... 삼성·HDC현산·대방 등 3곳 참석
공사비 평당 1050만원으로 현실화... 과거 내홍 딛고 정상화 시동
"대형 평형 대안 설계 제안해달라"... 오는 4월 14일 입찰 마감

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 강남구 도곡동 개포우성4차아파트 재건축 사업이 새로운 집행부와 함께 시공사 선정 재도전에 나섰다. 과거 입찰 취소와 집행부 교체를 겪은 이 사업장은 공사비를 대폭 인상하며 건설사들의 이목을 다시 끄는 데 성공했다.

◆ 새 집행부 출범 후 첫 현장설명회 개최... 삼성·HDC현산·대방 등 3곳 참석

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 24일 개포우성4차 재건축정비사업조합은 조합 사무실에서 시공자 선정을 위한 1차 현장설명회를 개최했다. 이날 설명회에는 삼성물산, HDC현대산업개발, 대방건설 등 총 3개 건설사가 참석했다. 2026.02.24 dosong@newspim.com

24일 개포우성4차 재건축정비사업조합(이하 조합)은 조합 사무실에서 시공자 선정을 위한 1차 현장설명회를 개최했다. 이날 설명회에는 삼성물산, HDC현대산업개발, 대방건설 등 총 3개 건설사가 참석했다. 특히 삼성물산은 팀장을 포함해 4명의 인원을 대동했다.

개포우성4차 재건축 사업은 서울특별시 강남구 도곡동 일대 4만6064㎡ 부지에 지하 4층에서 지상 49층 규모의 공동주택 1080가구 및 부대복리시설을 짓는 프로젝트다.

◆ 공사비 3.3㎡당 1050만원으로 현실화... 과거 내홍 딛고 정상화 시동

조합이 제시한 총 공사비 예정 가격은 부가세 별도 기준 8145억 4000만원이다. 이는 3.3㎡당 1050만원에 달하는 금액이다. 지난해 1차 입찰 당시 공사비가 총 6498억원, 3.3㎡당 920만원 수준이었던 것과 비교하면 상당한 인상이 이뤄졌다.

이번 현장설명회는 집행부 교체 이후 열린 첫 공식 행사라는 점에서 의미가 크다. 이전 집행부는 지난해 시공사 선정 과정에서 특정 고가 창호 등을 입찰 조건으로 내걸어 삼성물산 등 건설사들의 불참을 초래했다. 이는 결국 롯데건설 단독 입찰로 유찰돼, 결국 입찰 취소 및 재공고로 이어졌다. 이후 소통 부재와 유착 의혹까지 불거지며 조합장 해임 총회가 발의되는 등 극심한 내홍을 겪었다.

◆ "대형 평형 대안 설계 제안해달라"... 오는 4월 14일 입찰 마감

새롭게 출범한 조합 집행부는 이날 현장설명회에서 조합원들의 요구 사항을 전했다. 권영미 개포우성4차 조합장은 이날 현장설명회에서 "조합원들이 최고로 멋진 아파트와 원하는 평수를 짓고자 한다"며, "조합과 시공사가 서로 협력해 신속하게 재건축이 진행되기를 기대한다"고 밝혔다.

조합은 건설사들의 입찰 참여를 독려하면서도 조합원들의 요구사항을 설계에 적극 반영할 것을 주문했다. 조합 관계자는 이날 참석 건설사 관계자에게 조합원의 대형 평형 공급을 위한 추가 아이디어를 제공할 수 있도록 열어두었으며, 설문조사 결과를 반영한 가구 평형 시뮬레이션을 참고해 대안 설계를 제안해 줄 것을 당부했다.

이날 현장설명회에 참석한 건설사들은 현장설명회 개최 후 7일 이내인 오는 3월 3일까지 시공자 입찰참여 의향서를 제출해야만 입찰 참가 자격을 얻을 수 있다. 이후 4월 14일 오후 2시까지 전자조달시스템과 조합 사무실을 통해 입찰서를 마감할 예정이다. 공동도급은 불허하며 단독 입찰만 가능하다.

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동