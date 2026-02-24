전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

'20만전자·100만닉스' 현실로…삼성·SK하닉 동반 신고가

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

올해 삼성전자 66.8%·SK하이닉스 54.4%↑

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 코스피가 6000선 진입을 앞둔 가운데 국내 반도체 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 20만원과 100만원을 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 올해 들어 삼성전자와 SK하이닉스는 급등세를 기록하며 시장 성장을 주도하고 있다.

24일 한국거래소에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 종가 기준 각각 20만원과 100만5000원에 거래를 마감했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 3.63%(7000원) 상승하며 20만원 고지에 올라섰고, SK하이닉스는 5.68%(5만4000원) 급등해 100만원 선을 넘어섰다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 24일 오후 코스피가 전장 종가보다 123.55 포인트(2.11%) 상승하며 5969.64로, 코스닥은 13.01 포인트(1.13%) 상승한 1165.00으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 2.20원 상승한 1442.20원에 주간거래를 마감했다. 2026.02.24 yym58@newspim.com

양사의 주가는 지난해 말과 비교해 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 이날 종가 기준 삼성전자의 주가는 지난해 말 대비 66.8% 올랐으며, SK하이닉스 역시 같은 기간 54.4% 상승한 것으로 집계됐다. 반도체 대장주의 이 같은 강세는 코스피 지수를 6000선 목전까지 끌어올리는 핵심 동력이 되고 있다.

시장에서는 양사의 향후 실적과 목표 주가에 대한 눈높이를 연일 상향하고 있다. SK증권은 이날 삼성전자의 목표주가를 30만원으로, SK하이닉스의 목표주가를 160만원으로 각각 제시했다. 이는 현재 증권가에서 발표된 목표가 중 가장 높은 수준이다.

실적 전망치 역시 낙관적이다. SK증권은 삼성전자의 올해 영업이익을 208조원, 영업이익률은 40%에 달할 것으로 내다봤다. SK하이닉스의 경우 올해 영업이익 176조원, 영업이익률은 72%라는 기록적인 수치를 기록할 것으로 전망했다.

류영호 NH투자증권 연구원은 삼성전자에 대해 "파운드리, 시스템LSI 등 비메모리 사업부 개선과 메모리 시장 훈풍으로 주가가 강세를 나타내고 있다"며 "그동안 우려 사항이었던 고대역폭메모리(HBM)에 대한 자신감도 회복하는 등 우호적인 메모리 업황과 함께 올해도 실적 강세를 전망한다"고 짚었다.

박준영 한화투자증권 연구원은 "HBM 선두업체이면서 사업이 HBM 등 메모리 중심으로 구성된 전문기업이라는 강점이 있지만 경쟁력 대비 현재 기업가치는 여전히 저평가되어 있다"고 설명했다.

한편, 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승은 국내 증시 전반의 상승을 주도했다. 이날 코스피 지수는 전 거래일(5846.09)보다 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64를 기록했다.

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동