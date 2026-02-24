[내일날씨] 전국 맑고 한낮 7~16도 포근...큰 일교차 '주의'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 25일 전국이 대체로 맑겠고 낮 최고기온은 15도 안팎을 기록해 일교차가 크겠다.
24일 기상청과 케이웨더에 따르면 25일 한반도는 제주도 해상을 지나는 저기압 영향을 받다가 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받겠다.
전국이 대체로 맑겠고 경남과 제주도는 흐리고 경남 남해안은 새벽까지 비가 온 뒤 그치겠다.
아침 최저기온은 -4~9도로 예상된다. ▲서울 -1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -6도 ▲강릉 2도 ▲대전 -1도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲전주 0도 ▲광주 1도 ▲제주 9도다.
낮 최고기온은 7~16도로 예측된다. ▲서울 15도 ▲인천 8도 ▲춘천 14도 ▲강릉 10도 ▲대전 15도 ▲대구 14도 ▲부산 14도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲제주 14도다.
미세먼지 농도는 수도권, 충청권, 강원영서는 오전 '보통', 오후 '좋음'을 기록하겠고, 나머지 지역은 '좋음'이다.
바다 물결은 남해상에서 0.5~5.0m, 동해상은 0.5~4.0m, 서해상에서 0.5~3.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com