[내일날씨] 전국 맑고 한낮 7~16도 포근...큰 일교차 '주의'

오전 수도권 영하권...서울 -1도

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 25일 전국이 대체로 맑겠고 낮 최고기온은 15도 안팎을 기록해 일교차가 크겠다.

24일 기상청과 케이웨더에 따르면 25일 한반도는 제주도 해상을 지나는 저기압 영향을 받다가 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받겠다.

[서울=뉴스핌] 김민지 인턴기자 = 맑지만 찬 바람이 부는 3일 오후 서울 경복궁에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2021.12.03

전국이 대체로 맑겠고 경남과 제주도는 흐리고 경남 남해안은 새벽까지 비가 온 뒤 그치겠다.

아침 최저기온은 -4~9도로 예상된다. ▲서울 -1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -6도 ▲강릉 2도 ▲대전 -1도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲전주 0도 ▲광주 1도 ▲제주 9도다.

낮 최고기온은 7~16도로 예측된다. ▲서울 15도 ▲인천 8도 ▲춘천 14도 ▲강릉 10도 ▲대전 15도 ▲대구 14도 ▲부산 14도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲제주 14도다.

미세먼지 농도는 수도권, 충청권, 강원영서는 오전 '보통', 오후 '좋음'을 기록하겠고, 나머지 지역은 '좋음'이다.

바다 물결은 남해상에서 0.5~5.0m, 동해상은 0.5~4.0m, 서해상에서 0.5~3.5m로 일겠다.

