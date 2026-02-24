철도공단, 철도부문 신재생에너지 전환 속도 낸다…한화큐셀과 맞손

태양광 모듈 국산화 등 상호 기술 협력 약속

산·학·연 협력 통한 철도 융합 지속 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 철도 자산을 활용한 친환경 에너지 생태계 조성에 나선다.

이성해 국가철도공단 이사장(왼쪽)과 유재열 한화큐셀 한국사업부장(오른쪽)이 24일(화) 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=국가철도공단]

공단은 충북 진천에 위치한 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀) 태양광 설비 생산공장에서 철도분야 재생에너지 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이날 협약식에는 이성해 공단 이사장과 한화큐셀 한국사업부장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 태양광 패널 생산시설을 시찰하며 철도 자산에 적용 가능한 모듈의 사양과 신뢰성을 직접 확인하고 기술적 협력 방안을 모색했다.

공단은 그동안 철도 역사, 차량기지, 선로변, 유휴부지 등 다양한 철도 자산을 활용한 신재생에너지 기술 도입을 폭넓게 추진해 왔다. 이번 협약 역시 철도부문 에너지 전환을 위한 상생협력 활동의 일환이다.

지난달 공단이 주관한 '제9차 비즈니스 R&D 포럼' 성과 중 하나로 당시 포럼에 참가한 미국 태양광 프리미엄 시장 글로벌 1위 기업인 한화큐셀과 상호 공감대를 형성한 결과다.

양 기관은 앞으로 긴밀한 공조체계를 유지하는 한편, ▲태양광 모듈 국산화 등 신재생에너지 기술 협력 ▲철도현장 실증을 통한 기술 검증 ▲관련 연구 공유 및 실용화를 위한 상호교류 등 협력을 이어가기로 약속했다.

이 이사장은 "철도가 신재생에너지의 보고가 되도록 전방위적 녹색전환을 적극 추진하겠다"며 "에너지 분야 첨단 신기술을 철도 분야에 실질적으로 적용하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

