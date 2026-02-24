전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울 지하철, 스마트스테이션으로 비상상황 대응 빨라졌다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

190개역 고화질 지능형 CCTV 등 스마트스테이션 운영
화재경보 위치 표출·응급환자 발견 등 사고 예방 성과

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울교통공사(이하 '공사')는 서울 지하철 역사에서 안전사고와 범죄 예방을 위해 도입한 '스마트 스테이션(Smart Station)'이 실제로 다양한 사건에 대응하고 있다고 23일 밝혔다.

지난해 27일, 동작역에서 신원 미상의 외국인 남성 2명이 동작철교 내에 무단으로 침입하는 장면이 CCTV에 포착됐다. 해당 장면이 감지되자 스마트 스테이션은 즉시 역 직원에게 침입 알림과 영상을 제공해 신속한 상황 인지를 가능하게 했다. 역 직원은 이를 통해 관제센터와 경찰에 상황을 공유해 안전사고를 예방할 수 있었다.

이어 지난해 27일, 동대문역사문화공원역에서 화재경보가 발생했다. 역 직원들은 스마트 스테이션을 통해 화재가 외선 1-4 승강장에서 발생했음을 확인하고, 자동으로 표출된 비상대응메뉴얼을 숙지한 후 즉시 현장으로 출동해 상황을 파악했다. 다행히 오작동으로 인한 경고였지만, 스마트 스테이션 덕분에 신속한 대응이 가능했다.

현재 190개 역에서 운영되는 스마트 스테이션은 200만 화소 이상의 고화질 CCTV와 IoT 센서, 3D 맵 등 첨단 기술을 활용하여 구축된 지능형 모니터링 시스템으로, 역사 내에서 발생하는 각종 상황을 신속하게 파악하고 대응할 수 있도록 한다.

스마트 스테이션은 1~4호선과 5·8호선에 구축되었으며, 7호선은 올해 8월에 완료할 예정이다. 6호선은 2027년까지 순차적으로 사업을 확대할 계획이다. 현재까지 1~8호선 역사에 21747대의 CCTV가 설치됐다.

스마트 스테이션을 활용한 PSD 고장 현장 조치. [서울교통공사 제공]

스마트 스테이션은 '딥러닝 기반 영상 분석(AI)'을 통해 에스컬레이터 넘어짐이나 무단침입 등 이상 상황을 자동으로 감지하여 관제 화면에 알람과 영상을 함께 표출해 사고 발생 시 신속한 현장 조치가 가능하다. 또한, 디지털트윈 기반의 3D 맵을 통해 화재 발생 시 CCTV 영상과 함께 표준대응절차(SOP)를 제공해 초동 대응 시간을 대폭 단축한다.

이외에도 화장실 장기 재실 감지, 112 직통 비상벨 연동, 승강장 및 화장실 비상통화 장치 연계 등 다양한 기능을 통해 안전사고를 사전 예방하고 신속한 장애 조치를 가능하게 했다.

스마트 스테이션은 지난해부터 올해 2월까지 화장실 장기 재실 감지를 통한 취객 조기 발견, 동작역에서의 선로 침입 감지, PSD 고장 알림을 통한 신속 조치 등 다양한 사례로 안전사고 예방 효과를 입증하고 있다.

공사는 스마트 스테이션의 효과를 극대화하기 위해 향후 단계적으로 시스템 고도화를 추진할 계획이다. 또한, 역 직원들의 의견을 반영하여 비상 상황 발생 시 빠른 대응과 민원 처리를 위한 기능을 추가할 예정이다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 "스마트 스테이션은 단순한 감시에 그치지 않고 인공지능 등 디지털 기술을 활용하여 사건을 미리 인지하고 대응하는 선제적 안전관리 체계이다"며, "앞으로도 현장의 의견을 반영하여 스마트 스테이션의 시스템을 고도화하고, 시민이 안심할 수 있는 지하철 환경을 조성할 것"이라고 말했다.

jycafe@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동