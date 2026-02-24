[AI 사건 리포트] 알리익스프레스 판매자 정산금 86억 해킹 수사

전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.24 (화)
* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 2월 24일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

대통령 살해 협박 글 올린 10대 불구속 송치

서울경찰청은 이재명 대통령을 살해하겠다는 협박 글을 인터넷에 올린 10대 2명을 협박과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 불구속 송치했습니다.

이들은 119 안전신고센터 인터넷 신고 시스템을 통해 살해 예고 글을 반복 게시해 경호·수사 인력을 출동하게 한 것으로 조사됐습니다.

알리익스프레스 셀러 정산금 86억 해킹 사건 정식 수사

인천경찰청 사이버범죄수사대는 알리익스프레스 판매자 계정이 해킹돼 셀러 정산금 약 86억 원이 가로채인 사건을 내사에서 정식 수사로 전환했습니다.

경찰은 성명 불상의 해커를 정보통신망 침해와 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 입건하고, 알리익스프레스를 피해자로 보고 로그와 해외 계좌를 추적하고 있습니다.

강풍에 떨어진 간판으로 행인 사망 사건 관련 업주·건물주 송치

경기 평택에서 강풍에 떨어진 상가 간판이 행인 A씨를 덮쳐 숨지게 한 사건과 관련해, 경찰은 간판 관리 책임이 있는 업주와 건물주를 업무상과실치사 혐의로 송치했습니다.

경찰은 노후 간판 관리 소홀과 안전 점검 미이행이 사고 원인이라고 보고, 비슷한 구조의 간판이 밀집한 인근 상권에 대해 지자체와 합동 점검을 벌였습니다.

예천 축협 조합장 보궐선거 금품선거 일당 20명 검거

경북 예천경찰서는 예천축협 조합장 보궐선거에서 당선을 목적으로 조합원들에게 1억5천만 원 상당의 금품을 살포한 예비후보자 등 2명을 구속하고, 조합원 등 18명을 입건했습니다.

경찰은 압수수색으로 금품 제공 내역과 명단을 확보했으며, 향후 다른 지역 조합 선거에서도 금품 선거를 강력히 단속하겠다고 밝혔습니다.

터널에서 발견된 1억 원 상당 금팔찌 주인 찾아 사건 마무리

경찰은 울산 언양읍의 한 터널에서 발견된 시가 1억 원 상당 금팔찌 3개를 CCTV와 통신 기록 등을 통해 소유자를 특정해 돌려줬습니다.

팔찌는 부부싸움 중 남편이 차창 밖으로 던진 것으로 확인됐고, 경찰은 분실물법 절차에 따라 습득자와 소유자에게 권리 관계를 안내했습니다.

경찰로고 [사진=뉴스핌DB]

ace@newspim.com

